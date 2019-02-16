Депутат, який може очолити Єврокомісію, заявив про серйозні наміри ЄС щодо України

Німецький євродепутат Манфред Вебер, який з високою вірогідністю може очолити Єврокомісію після Жан-Клода Юнкера, заявив, що Євросоюз має розробити систему протиракетної оборони за участю України.

Про це він сказав на Безпековій конференції у Мюнхені, пише "Європейська правда".

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Свою позицію Вебер обґрунтував ядерною загрозою через розрив угоди між Росією та США і бажанням подолати розділення Європи по лінії Схід-Захід.

Дія Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності завершилася, і ми опинилися перед новими викликами. Цьому можливо протистояти, якщо ми запропонуємо спільно побудувати проракетну систему – Німеччина, Франція, Польща, Литва, Україна. Йдеться не про наступальну, а про систему захисту,

– сказав Вебер.

Євродепутат вважає, що ЄС має запевнити громадян Польщі та України, що Союз здатний запропонувати захист. До того ж, на його думку, це те, що зможе об’єднати Європу.

Український гарант Петро Порошенко висловив підтримку такій ініціативі.

"Україна буде щасливою стати частиною будь-якої безпекової ініціативи", – сказав президент України.

Що таке Мюнхенська конференція з безпеки? Це щорічна конференція, на якій обговорють питання безпеки у Європі. Вперше її провели у Мюнхені у 1962 році за ініціативи німецького публіциста Пауля Людвіґа Евальда фон Кляйста.



Перші 30 років учасниками конференції були військові та політичні лідери країн-членів НАТО, політологи і ЗМІ. Пізніше до заходу приєднались представники України, Росії та інших країн Східної Європи, а також Китаю, Індії, Японії.



З 1998 року конференція фінансується урядом Німеччини.



У 2019 році Мюнхенська конференція з безпеки відбувається три дні – з 15 по 17 лютого.