Скандальная ДТП с Трухиным: следствие не установило, был ли нардеп за рулем

Ранее на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Александра Трухина. Следствие пока не располагает информацией, которая помогла установить, кто был за рулем автомобиля, который стал причиной аварии.

То есть правоохранители не могут утверждать, что виновником скандального ДТП был Трухин. Об этом изданию рассказал исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев.

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Следствие не знает, кто был за рулем автомобиля

По словам Сухачова, после получения материалов от полиции ГБР назначило несколько важных экспертиз по делу. Сейчас ожидают их результатов.

Уже установлены все участники того события,

– отметил глава Бюро.

Однако на вопрос о том, установлено ли, кто находился непосредственно за рулем авто, Сухачев ответил: "Нет, мы не установили, кто был за рулем, так как не получили материалы с камер видеонаблюдения".

Якобы правоохранители провели анализ всех записей видеокамер, установленных по дороге от Полтавы до Киева. Однако на участке автомагистрали Борисполь – Киев "проводился ремонт, поэтому там камеры были демонтированы".

"Однако есть информация, что существует такое видео, и мы, имеющимися каналами коммуникации, призвали всех граждан Украины предоставить нам дополнительную информацию, помочь следствию", – заявил Сухачев. Пока правоохранители ничего не получили.

Но, заверил глава ГБР, ведомство делает все для полного и объективного расследования.

Авария с участием нардепа Трухина