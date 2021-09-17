Тобто правоохоронці не можуть стверджувати, що винуватцем скандальної ДТП був Трухін. Про це виданню розповів виконувач обов'язків директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов.

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Слідство не знає, хто був за кермом автівки

За словами Сухачова, після отримання матеріалів від поліції ДБР призначило кілька важливих експертиз у справі. Наразі очікують їхніх результатів.

Уже встановлені всі учасники тієї події,

– зазначив глава Бюро.

Однак на запитання про те, чи встановлено, хто перебував безпосередньо за кермом авто, Сухачов відповів: "Ні, ми не встановили, хто був за кермом, тому що не отримали матеріали з камер відеоспостереження".

Мовляв, правоохоронці провели аналіз всіх записів відеокамер, які встановлені по дорозі від Полтави до Києва. Однак на ділянці автомагістралі Бориспіль – Київ "проводився ремонт, тому там камери були демонтовані".

"Однак є інформація, що існує таке відео, і ми наявними каналами комунікації закликали всіх громадян України надати нам додаткову інформацію, допомогти слідству", – заявив Сухачов. Поки що правоохоронці нічого не отримали.

Але, запевнив очільник ДБР, відомство робить все для повного та об'єктивного розслідування.

Аварія за участю нардепа Трухіна