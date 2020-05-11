Скандальное дело на 13,7 миллиона убытков: НАБУ завершило расследование Электротяжмаша

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование в деле Электротяжмаша. Этому предприятию нанесли ущерб в 13,7 миллиона гривен.

Что известно о подозрениях

8 мая пяти подозреваемым открыли для ознакомления материалы следствия. После это дело направят в суд. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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Действия всех подозреваемых квалифицированы по статье Уголовного кодекса "Злоупотребление властью или служебным положением".

В участии в преступной схеме подозревают:

двух заместителей директора госпредприятия "Завод "Электротяжмаш";

начальника управления Электротяжмаша;

конечного бенефициара чешской компании;

директора чешской компании.

Суть дела

Следствие установило, что в 2017 году должностные лица завода "Электротяжмаш" организовали продажу запасных частей, которые изготовила компании из Литвы. Происходило это при посредничестве подконтрольной им компании, зарегистрированной в Праге (Чешская Республика).

Итак, для начала "Электротяжмаш" продал запчасти чешской компании за 600,3 тисяч евро. Впоследствии та перепродала их литовской по почти вдвое большей цене – 1,22 миллиона евро.

В итоге Электротяжмаш недополучил 13,7 миллиона гривен. Это подтвердили многочисленные экспертизы.

Расследование этого дела детективы НАБУ начали еще в ноябре 2017 года. В марте 2020 года сообщили о подозрении должностным лицам Электротяжмаша.

Также тогда суд избрал меру пресечения участникам схемы:

заместитель директора завода и начальник управления Электротяжмаша – содержание под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения 1 миллиона гривен залога.

– содержание под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения 1 миллиона гривен залога. бенефициар чешской компании – содержание под стражей с возможностью внесения залога 8 миллионов 408 тысяч гривен,

– содержание под стражей с возможностью внесения залога 8 миллионов 408 тысяч гривен, заместитель директора Электротяжмаша по производству – круглосуточный домашний арест.

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Предыдущие дела относительно Электротяжмаша

Продажа электродвигателя в Казахстан

В 2014 – 2015 годах госпредприятие продало изготовленный им электродвигатель фактически по себестоимости – 1,39 миллиона долларов – компаниям с признаками фиктивности. Те, в свою очередь, перепродали его в Казахстан по рыночной цене в 3 миллиона долларов.

В результате Электротяжмаш понес убытки в 37,2 миллиона гривен.

Расследование этой схемы завершили в декабре 2016 года. С тех пор это дело по обвинению бывшего заместителя директора "Электротяжмаша" в злоупотреблении служебным положением слушают в суде.

Получение взятки

Еще трех чиновников Электротяжмаша уличили в получении 37 тысяч долларов взятки. За эти деньги они должны были организовать своевременный отпуск готовой продукции в соответствии с заключенным договором.

Расследование этого дела завершено. В начале 2018 года его направили в суд.

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Что известно о заводе "Электротяжмаш"?Он специализируется на производстве мощных гидрогенераторов, турбогенераторов для ТЭС и АЭС, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, тягового электрооборудования для железнодорожного транспорта.