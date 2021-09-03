Скандальное ДТП с Трухиным: ГБР ищет свидетелей

Государственное бюро расследований получило материалы резонансного ДТП на Бориспольской трассе, возможным участником которого был нардеп Александр Трухин. Сейчас в ГБР призывают свидетелей автотрассы связаться со следователями.

Материалы уголовного производства поступили от Нацполиции в ГБР 2 сентября. Авария произошла 23 августа.

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Автомобиль, в котором, вероятно, ехал нардеп, не придерживался безопасного расстояния

В ГБР рассказали, по предварительной информации, автомобиль, в котором, вероятно, ехал парламентарий от "Слуги народа", не соблюдал безопасную дистанцию и въехал в машину, что была впереди.

Зацепило еще и третью машину. Травмировались в аварии шесть человек. В этот же день полицейские начали уголовное производство – по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.

В ГБР говорят, что уже начали расследование. Сейчас следователи изучают доказательства и материалы, которые передала полиция.

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