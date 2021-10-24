Скандальное "пространство свободных людей" посетила полиция: ресторану грозит ощутимый штраф
Источник:24 канал
Ресторан Nebos в Киеве, который 23 октября попал в громкий скандал, теперь могут оштрафовать на сумму до 170 тысяч гривен. А все из-за несоблюдения карантинных требований.
Дело в том, что заведение умышленно призывало к себе именно невакцинированных посетителей. Более того, не требовало у них иметь на себе защитные маски и соблюдать дистанцию.
Здесь начало истории Без вакцинации и даже маски: в Киеве антивакцинаторское кафе приглашает "свободных людей"
Скандальный Nebos посетила полиция
После огласки в соцсетях скандала вокруг ресторана Nebos на Малой Житомирской в Киеве на ситуацию обратили внимание правоохранители. Об этом в телеграме сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
Он напомнил, что Киев находится в оранжевой зоне эпидемической опасности, а там обязательны соблюдение масочного режима и социальной дистанции.
Помнят ли об этом в спортклубах, ресторанах, развлекательных заведениях? Во многих случаях – не помнят. Что делать? Сообщать в Нацполицию и Госпродпотребслужбу. Там сегодня реагируют довольно оперативно,
– заверил нардеп.
В пример он привел как раз ситуацию с рестораном Nebos, который назвал себя "пространством свободных людей" и приглашал к себе посетителей без масок и вакцинации.
На ресторан составили административный протокол и выписали штраф
По жалобе неравнодушных горожан в заведение наведались полицейские и Госпродпотребслужба (именно там подтвердили, что речь о Nebos, Михаил Радуцкий название заведения в своем сообщении не указал). И оказалось, что там:
- Ни посетители, ни персонал не имели средств индивидуальной защиты.
- В помещении не было маркировки о соблюдении социальной дистанции в очереди. Да и столы расположены на расстоянии менее 1,5 метра.
- Также там не проводят регулярную уборку и дезинфекцию поверхностей, и нет температурного скрининга посетителей и сотрудников.
В итоге полицейские составили протокол об административном нарушении. Владельцу заведения грозит штраф от 17 до 170 тысяч гривен (окончательное решение примет суд).
Как комментируют визит правоохранителей в самом заведении
Совладелица Nebos Ирина Богданович прокомментировала ситуацию, пишет hromadske. По ее словам, работники Госпродпотребслужбы и полиции после проверки ушли без подписанного протокола.
Они нарушали права, а мы их не нарушали,
– продолжает настаивать предпринимательница.
К слову, во время локдауна в Киеве в январе 2021 года Nebos придерживался антикоронавирусных ограничений – и выдавал заказы только навынос. Что заставило сейчас изменить политику заведения – непонятно.
Обратим внимание и на то, что власти также серьезно взялась за другую проблему, из-за которой труднее бороться с распространением коронавируса – поддельные сертификаты о вакцинации:
- В МВД сообщили, что из-за этого начали уже более 800 уголовных производств.
- Генпрокурорка Ирина Венедиктова же подчеркнула, что продавцам подделок "не будет пощады".