К сожалению, это правда, – Маск согласился, что Донбасс и Крым должны быть в составе России

Миллиардер Илон Маск в очередной раз осветил антиукраинское заявление относительно войны, развязанной Москвой. На этот раз бизнесмен публично согласился, что Донбасс и Крым должны стать частью России.

Он назвал “правдивым” пост, где утверждалось, что Украина не имеет достаточно людей, чтобы противостоять России, именно поэтому должна отдать свои территории. Только недавно Маск говорил, что Кремль не может проиграть в войне и выступил против финансовой помощи нашему государству.

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Маск о войне.

Илон Маск в соцсети Х публично согласился со словами основателя ЧВК Blackwater Эрика Принса, который заявил, что оккупированные территории должны остаться за Россией. Миллиардер написал под соответствующим постом: "К сожалению, это правда".

Уродливый мир лучше, чем любое их представление об идеальной войне. Заморозьте линии... Пусть получат (Россия – 24 Канал) Крым, Донецк, Луганск,

– заявил основатель ЧВК,

Как отметил Эрик Принс, США якобы должны закончить войну в Украине, поскольку якобы все, что она сейчас делает – это демографическое уничтожение. Американский предприниматель утверждает, что государство "пережевывает следующее поколение рабочей силы, которое они действительно не могут заменить сейчас".

Кроме этого, бывший офицер ВМС США написал, якобы у Украины не хватает живой силы, а западная оборонная база "жалкая". Принс написал, что "русского медведя в традиционной войне не превзойдешь".

Миллиардер и война в Украине