Скандального "слугу народа" Шевченко исключили из фракции

Народного депутата Евгения Шевченко исключили из фракции "Слуга народа". Парламентарии собрали достаточное количество подписей, чтобы принять такое решение. Сам Шевченко обрадовался этому, заявив, что не будет менять свою позицию, "чтобы угодить некоторым политикам и вредить интересам государства".
На сайте "Слуги народа" сообщили, что материалы по Шевченко передадут в аппарат Верховной Рады, их зачитают во время следующего пленарного заседания.
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"Слугу" Шевченко все-таки исключили из фракции
Народный депутат Украины Евгений Шевченко был исключен из фракции "Слуга народа". Соответствующее решение принято большинством голосов,
– говорится в заявлении.
Эту информацию в комментарии 24 канала подтвердила также нардеп Евгения Кравчук. По ее словам, голосование за исключение Шевченко из фракции началось еще 2 – 3 недели назад. Тогда такое решение приняли из-за того, что поведение нардепа противоречило государственной политике и позиции "Слуги народа".
Однако до сих пор не хватало подписей для исключения нардепа из фракции (необходимо 70%). Кравчук добавила, что поддержка Шевченко событий в Беларуси 23 мая, вероятно, стало дополнительным стимулом для нардепов, которые еще не определились с позицией.Напомним, нардеп одобрительно прокомментировал задержание журналиста Романа Протасевича и назвал спецоперацию режима Александра Лукашенко проявлением "государственности".
Реакция на исключение из фракции Шевченко
Сам политик в телеграм уже тоже прокомментировал решение об исключении из парламентской фракции.
Наконец меня исключили из фракции "Слуга народа". Мы пойдем своим путем. А эти соросята угробят страну и президента окончательно,
– написал Шевченко.
А в фейсбуке он поблагодарил бывших коллег и заявил, что не будет менять свою позицию, "чтобы угодить некоторым политикам и вредить интересам государства". Шевченко уверен, что дружить нужно со всеми, в том числе и Беларусью.
Скандалы с участием Шевченко: что известно
- 20 апреля нардеп ездил в Минск, чтобы встретиться с Лукашенко. Он признался, что это была его давняя мечта. Пожав руку белорусскому политику, Шевченко сказал, что для него "большая честь" познакомиться с ним.
- Во время активной фазы протестов в Беларуси, 17 августа 2020 года, парламентарий призвал простить Лукашенко "его грехи". Несмотря на жестокое избиение и задержание демонстрантов, Шевченко уверял, что мир в обществе "держится на любви и прощении".
- Кроме того, Шевченко в феврале 2021 года посетил Всебелорусское собрание, на котором выступал Лукашенко.
- Кстати, белорусскую оппозицию нардеп называл "муд*ками", "уродами" и "пид*расами".