Скандального "слугу народа" Шевченко исключили из фракции

Народного депутата Евгения Шевченко исключили из фракции "Слуга народа". Парламентарии собрали достаточное количество подписей, чтобы принять такое решение. Сам Шевченко обрадовался этому, заявив, что не будет менять свою позицию, "чтобы угодить некоторым политикам и вредить интересам государства".

На сайте "Слуги народа" сообщили, что материалы по Шевченко передадут в аппарат Верховной Рады, их зачитают во время следующего пленарного заседания.

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"Слугу" Шевченко все-таки исключили из фракции

Народный депутат Украины Евгений Шевченко был исключен из фракции "Слуга народа". Соответствующее решение принято большинством голосов,

– говорится в заявлении.

Эту информацию в комментарии 24 канала подтвердила также нардеп Евгения Кравчук. По ее словам, голосование за исключение Шевченко из фракции началось еще 2 – 3 недели назад. Тогда такое решение приняли из-за того, что поведение нардепа противоречило государственной политике и позиции "Слуги народа".

Однако до сих пор не хватало подписей для исключения нардепа из фракции (необходимо 70%). Кравчук добавила, что поддержка Шевченко событий в Беларуси 23 мая, вероятно, стало дополнительным стимулом для нардепов, которые еще не определились с позицией.

Реакция на исключение из фракции Шевченко

, нардеп одобрительно прокомментировал задержание журналиста Романа Протасевича и назвал спецоперацию режима Александра Лукашенко проявлением "государственности".

Сам политик в телеграм уже тоже прокомментировал решение об исключении из парламентской фракции.

Наконец меня исключили из фракции "Слуга народа". Мы пойдем своим путем. А эти соросята угробят страну и президента окончательно,

– написал Шевченко.

А в фейсбуке он поблагодарил бывших коллег и заявил, что не будет менять свою позицию, "чтобы угодить некоторым политикам и вредить интересам государства". Шевченко уверен, что дружить нужно со всеми, в том числе и Беларусью.

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