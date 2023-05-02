Гитлер вел фашизм в активной фазе, а Меркель – в пассивной, – политолог
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель снова цинично высказалась относительно войны в Украине. Она оправдывает свою политику, хотя на самом деле действительно помогла Путину начать геноцид украинцев.
Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политолог Николай Давыдюк. По его словам, если бы Меркель сейчас была канцлером, то Украине не оказывали бы столько помощи.
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"Если бы канцлером сейчас была Меркель, а не Шольц, то мы бы сидели без оружия. Почему она как лидер Европы не помогала нам в 2014 году так, как нам сейчас помогают? Крым и Донбасс были бы украинскими, сотни тысяч людей не умерли бы" , – заметил политолог.
Меркель – лучшая подруга Путина
Давидюк отметил, что Ангела Меркель все годы пребывания на должности канцлера Германии финансировала действия российского диктатора Владимира Путина. Она работала на Кремль.
С такими заявлениями лучше сидеть и молчать. Шольц сегодня отстраивает Германию, которая снова будет лидером Европы, а не приспешником России. Я вижу, что политического наследия у нее вообще нет. Гитлер вел свой фашизм в активной фазе, а Меркель – в пассивной,
– сказал он.
Политолог вспомнил, что она была против вступления Украины в НАТО в 2008 году, способствовала войне в Грузии, оккупации Крыма и Донбасса в 2014 году и призвала Украину подписать Минские соглашения.
"Она – лучшая подруга Путина. Сама заставила к оккупации, а сейчас рассказывает, что помогла Украине. Ничем не помогла. Лепила из нас колонию и делала так, чтобы Путин был сильнее, платила ему 300 миллиардов евро ежегодно. Она вырастила это зло и должна вместе с ним за это отвечать", – убежден Давидюк.
Он добавил, что в свое время Кремль помогал Ангеле Меркель продержаться на должности канцлера Германии, шантажировал и угрожал конкурентам, искал на них компромат.
Скандальные заявления Меркель: главное
- Недавно бывший канцлер Германии Ангела Меркель снова оскандалилась циничными заявлениями о войне в Украине. Меркель призвала общественность не критиковать ее действия в прошлом, которые могли способствовать войне. Несмотря на агрессию России, Меркель остается непоколебимой в своей вере в то, что ее политика была правильной.
- Меркель заявила, что относительно переговоров Украины и России "не стоит смотреть слишком узко". Кроме того, она назвала свои "попытки примирения" вполне оправданными.
- Советник главы ОП Михаил Подоляк жестко прокомментировал такие заявления Меркель. Он раскритиковал бывшего канцлера за то, что ее политика поставила Европу в тотальную зависимость от российских энергоносителей.
- Министр обороны Украины Алексей Резников во время разговора с прессой отметил, что Запад немалый период придерживался стратегии "умиротворения агрессора". По его словам понятно, что политиком, которая этому способствовала, была бывший канцлер Германии Меркель.