Вина Меркель в войне в Украине: почему экс-канцлер взялась за оправдания
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель цинично заявила, что ее политика была правильной даже несмотря на полномасштабную войну России против Украины. Меркель ищет оправдание своих действий.
Такое мнение в эфире 24 Канала выразил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. По его словам, вопросы к политике Меркель есть и в Германии.
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Меркель постоянно ищет оправдания
Иван Ус отметил, что война в Украине началась в том числе и через политическую линию Ангелы Меркель. Она ищет для себя оправдания, потому что к ней есть вопросы и в Германии.
Сейчас к ней много вопросов и в самой Германии. Ей говорят, что ее действия способствовали тому, что Путин начал эту войну. Ее нынешние заявления и предыдущие, когда она говорила, что "мы специально разработали Минские договоренности, чтобы выиграть время", – это попытки "отбелить" свой имидж,
– убежден он.
Главный консультант Национального института стратегических исследований напомнил, что Ангела Меркель является рекордсменкой по сроку пребывания в кресле канцлера Германии. Она возглавляла правительство Германии с 2005 по 2021 год.
Ус о заявлениях Меркель о войне в Украине: смотрите видео
Скандальные заявления Меркель: главное
- Бывший канцлер Германии Ангела Меркель недавно оскандалилась циничными заявлениями о войне в Украине. Она призвала не критиковать ее за предпринятые в прошлом действия, которые привели к войне. Несмотря на полномасштабную агрессию России, Меркель по-прежнему считает, что ее политика была правильной.
- Меркель заявила, что относительно переговоров Украины и России "не стоит смотреть слишком узко". Кроме того, она назвала свои "попытки примирения" вполне оправданными.
- Советник главы ОП Михаил Подоляк жестко прокомментировал такие заявления Меркель. Он раскритиковал бывшего канцлера за то, что ее политика поставила Европу в тотальную зависимость от российских энергоносителей.
- Министр обороны Украины Алексей Резников во время разговора с прессой отметил, что Запад немалый период придерживался стратегии "умиротворения агрессора". По его словам понятно, что политиком, которая этому способствовала, была бывший канцлер Германии Меркель.