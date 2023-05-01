Вина Меркель в войне в Украине: почему экс-канцлер взялась за оправдания

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель цинично заявила, что ее политика была правильной даже несмотря на полномасштабную войну России против Украины. Меркель ищет оправдание своих действий.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. По его словам, вопросы к политике Меркель есть и в Германии.

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Меркель постоянно ищет оправдания

Иван Ус отметил, что война в Украине началась в том числе и через политическую линию Ангелы Меркель. Она ищет для себя оправдания, потому что к ней есть вопросы и в Германии.

Сейчас к ней много вопросов и в самой Германии. Ей говорят, что ее действия способствовали тому, что Путин начал эту войну. Ее нынешние заявления и предыдущие, когда она говорила, что "мы специально разработали Минские договоренности, чтобы выиграть время", – это попытки "отбелить" свой имидж,

– убежден он.

Главный консультант Национального института стратегических исследований напомнил, что Ангела Меркель является рекордсменкой по сроку пребывания в кресле канцлера Германии. Она возглавляла правительство Германии с 2005 по 2021 год.

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