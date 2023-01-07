Венгрия должна поддерживать врагов Запада, – Орбан выдал бред о "новой Холодной войне"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выдал странное заявление. Он начал рассказывать, что Запад будто бы начал новую "Холодную войну".

По словам венгерского премьера, Будапешт намерен претендовать на роль регионального лидера. Об этом он заявил в своей речи на рождественском ужине Фонда имени Селла Калмана.

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Орбан считает, что Запад начал новую "Холодную войну"

Премьер Венгрии заявил, что самыми большими вызовами перед его страной в следующем десятилетии являются:

выход из группы стран со средним уровнем дохода,

догон развитых стран,

достижение статуса регионального среднего государства в Центральной Европе.

По его словам, неолиберальная модель глобализации уходит в прошлое. В результате у США появляются новые соперники, поскольку модель позволила укрепиться таким государствам как Китай.

Точку над "і" поставило начало украинско-российской войны в 2022 году, которое дало понять, что нынешний западоцентризм не может удерживать позиции, поскольку конкуренты Запада усилились, не в последнюю очередь из-за либерализации торговли и экономики,

– отметил Орбан.

Он считает, что в ответ, чтобы противостоять соперникам, Запад во главе с США якобы начал "Холодную войну". Новый мировой порядок заключается в том, что все экономические, политические и культурные взаимодействия проходят через ведущие государства сложившихся блоков. В то же время Венгрия имеет отрицательный исторический опыт существования в блоковом противостоянии.

"Поэтому исходным шагом венгерской стратегии догоняющего развития является разработка специфической для страны логики глобализации для преодоления негативных последствий", – заявил Орбан.

Премьер Венгрии убежден, что его страна должна быть в хороших отношениях с государствами, конкурирующими с Западом. Мол, только так можно избежать маргинализации.

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