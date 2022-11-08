Почему Папа Римский выдает скандальные заявления: политолог назвал несколько важных моментов

В Украине продолжают обсуждать скандальное заявление Папы Римского. В интервью понтифик заявил, что "очень уважает русский гуманизм", а Достоевский якобы "вдохновляет думать христиан".

Но такие заявления понтифика следует анализировать исходя из его биографии, а также в контексте последних заявлений США и НАТО. Об этом 24 каналу рассказал политический и экономический эксперт Валерий Клочок.

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Понтифик не знает, что происходит в Украине

Он отметил, что прочитав изречение Папы Римского, создается впечатление, что он – не глава католической церкви, а глава, пожалуй, русской православной церкви.

Так может говорить только патриарх Кирилл,

– говорит политолог.

Клочок считает, что возникают сомнения, читал ли Папа Римский Достоевского, если выражается таким образом.

"У меня один ответ: он не знает того, что происходит в Украине. Тогда напрашивается вопрос, почему он это комментирует? А на этот вопрос у меня нет ответа", – отмечает эксперт.

Если взглянуть на биографию понтифика – кто он, откуда, как появился на столь высокой должности – то следует заметить, что он происходит из Южной Америки. А население этого региона в абсолютном большинстве толерантно российской идеологии, пропаганде и нарративам. Поэтому, вероятнее всего, у понтифика присутствует положительное отношение к России.

Папа может быть вовлечен в переговорный процесс

Но существует еще одна возможная причина подобных высказываний Папы Римского. Вероятно, его очень активно привлекают в мировой кампании по принуждению Украины к переговорам с Россией.

Недавно в The Washington Post появились комментарии о том, что США и НАТО ведут переговоры с россиянами о прекращении эскалации. Их цель – посадить Россию за стол переговоров с Украиной. И подобные комментарии звучат все чаще.



Поэтому я бы очень бережно относился к этому. Мы не можем это не обсуждать, но вероятнее всего понтифик стал одним из "винтиков" этого очень сложного механизма ИПСО России по принуждению Украины к переговорам о прекращении войны.

– считает Клочок.

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