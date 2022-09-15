"Пусть поживет здесь месяц": Давыдюк сказал, как заставить Папу Римского изменить мнение о войне

Папа Римский несколько раз делал неоднозначные заявления, касающиеся российско-украинской войны. Его визит в Украину мог бы поспособствовать тому, что понтифик изменит свое мнение.

Об этом 24 каналу сказал политолог Николай Давыдюк. По его словам, главе католической церкви нужно показать Бучу, Ирпень, Бородянку, Сумщину и Харьковщину.

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Папе Римскому нужно показать правду

Давидюк отметил, что есть тайный план, согласно которому Папа Римский приедет сначала в Украину, затем в россию, после чего на оккупированный Донбасс. Или сначала прибудет на неоккупированную часть Украины, а потом на Донбасс. Это условие кремля.

Мне кажется, что Папа действительно святой человек, без преувеличений. Но его осели путинисты, люди, внушающие ему эту неформальную дипломатию. А это такая фишка кремля,

– сказал политолог.

Он считает, что Папу Римского Франциска следует привезти в Бучу, Ирпень, Бородянку. Затем показать Сумщину, Харьковщину, а также то, что россияне сделали на Донбассе. После увиденного у него больше никогда не будет морального права делать прокремлевские, пропутинские заявления.

Надо фактажем избивать. Фактаж на нашей стороне. Пусть приезжает. Я за то, чтобы приезжал, но показать все. Не в Киев, не на Банковую, не на Майдан, а везти в Мариуполь, Бородянку, Сумщину, Харьковщину. Пусть приедет и посмотрит,

– заявил Давидюк.

Он подчеркнул, что нам нужно показать Папе Римскому правду. Ведь и такие великие люди могут ошибаться, особенно когда их обседают путинисты.

Давидюк о вероятном визите Папы Римского в Украину: смотрите видео

"Пусть Папа Римский приезжает и проживет здесь месяц"

Давидюк отметил, что неважно, куда поедет глава католической церкви Франциск. Пусть посетит Донбасс и скажет, что это территория Украины.

То, что он делает путинские заявления, говорит одно – что он слышит. Вопрос тогда – кто ему говорит? Общаемся ли мы достаточно с Папой, чтобы он нас слышал больше, нашу правду, чем путинистов,

– подчеркнул он.

По словам политолога, Папу Римского следует пригласить, предоставить ему резиденцию. Так он сможет узнать, что такое вой сирены по несколько раз в день, а также пообщаться, например, с женщинами, которых насиловали оккупанты.

Пусть приезжает сюда и проживет месяц. Он аргентинец и им легко манипулировать антиамериканскими месседжами. Но Аргентина очень близка Украине. Точно такое же аграрное государство, испытавшее империалистические притеснения,

– заметил Давидюк.

Он убежден, что после визита в Украину Папа Римский может изменить мнение. Он хоть и религиозный лидер, но прежде Папа Римский Франциск является человеком.

Больше о заявлениях Папы Римского относительно Украины

В августе Папа Римский Франциск встретился с послом Украины в Ватикане Андреем Юрашем. Главной темой встречи был визит понтифика в Киев.

Впоследствии Папа Римский в очередной раз отметился скандальным заявлением, чем помог российским пропагандистам. На этот раз понтифик назвал дарью дугину, якобы убитой под москвой, "невинной жертвой войны".

На такое возмутительное высказывание метко отреагировал посол Украины в Ватикане Андрей Юраш. Он подчеркнул, что человека, призывающего убивать украинцев, нельзя считать "невинной" жертвой в контексте войны в Украине.

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