Европа напряглась: какую цель преследует Трамп, угрожая Гренландии

Дональд Трамп своим заявлением о возможности контроля США над Гренландией всколыхнул Европу. На дерзкую идею избранного президента отреагировали в Дании, Гренландии и других европейских странах, призывая Европейский Союз "проснуться и укрепиться".

Российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов рассказал 24 Каналу, что Дональд Трамп своими высказываниями поместил отношения США и Европы в плоскость конфликта. Европа должна оборонять часть своей территории от США – главного своего союзника.

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Разрушает все, что возможно

Заявления избранного президента США могут быть его своеобразным "шантажом" Европы, ведь ранее он неоднократно заявлял, что ей нужно увеличивать военные расходы. Поэтому Трамп стремится, чтобы европейские страны активизировались в этом смысле.

Учитывая привычку Трампа разрушать все, что возможно, и его особенность не уважать все, что было создано до него, – структуры, системы координат, ценности, возможно он таким фриковым способом пытается простимулировать европейцев увеличить оборонные расходы,

– предположил политтехнолог.

В то же время Трамп, по мнению Аббаса Галлямова, достиг своего, ведь Дания уже объявила, что собирается вложить в оборону Гренландии миллиарды.

Обратите внимание! На фоне посягательств Трампа на Гренландию, которая является автономной территорией Дании, страна увеличит финансирование обороны острова. В частности, усилит флот и инфраструктуру Гренландии. Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен признал, что страна недостаточно инвестировала в Арктику в последние годы и хочет усилить свое присутствие в Гренландии.

Однако, как добавил политтехнолог, каким будет побочный эффект – неизвестно, ведь из-за этого страдают доверительные отношения между Европой и США.

Напомним, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что ожидает встречи с Трампом, а также отметила, что нет причин считать, что он хочет осуществить вторжение в Гренландию.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде также готов к переговорам с избранным президентом США. Он подчеркнул, что Гренландия стремится к независимости, однако это не означает, что отношения с Данией должны быть разорваны.

Кроме того, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил в ответ на отказ Трампа не применять силы для контроля над Гренландией, что Евросоюз не позволит другим странам атаковать их суверенные границы.

В то же время по мнению Барро, США не вторгнутся в Гренландию, однако Европа вступила в период времени, когда "будут выживать наиболее приспособленные".