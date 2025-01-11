Російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов розповів 24 Каналу, що Дональд Трамп своїми висловлюваннями помістив відносини США та Європи у площину конфлікту. Європа має обороняти частину своєї території від США – головного свого союзника.

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Руйнує все, що можливо

Заяви обраного президента США можуть бути його своєрідним "шантажем" Європи, адже раніше він неодноразово заявляв, що їй потрібно збільшувати військові витрати. Тому Трамп прагне, щоб європейські країни активізувалися в цьому сенсі.

Враховуючи звичку Трампа руйнувати все, що можливо, та його особливість не поважати усе, що було створено до нього, – структури, системи координат, цінності, можливо він у такий фріковий спосіб намагається простимулювати європейців збільшити оборонні видатки,

– припустив політтехнолог.

Водночас Трамп, на думку Аббаса Галлямова, досягнув свого, адже Данія вже оголосила, що збирається вкласти в оборону Гренландії мільярди.

Зверніть увагу! На тлі зазіхань Трампа на Гренландію, яка є автономною територією Данії, країна збільшить фінансування оборони острова. Зокрема, посилить флот і інфраструктуру Гренландії. Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен визнав, що країна недостатньо інвестувала в Арктику впродовж останніх років і хоче посилити свою присутність у Гренландії.

Проте, як додав політтехнолог, яким буде побічний ефект – невідомо, адже через це страждають довірливі відносини між Європою та США.

Нагадаємо, що прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що очікує на зустріч з Трампом, а також зазначила, що немає причин вважати, що він хоче здійснити вторгнення в Гренландію.

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде також готовий до переговорів з обраним президентом США. Він наголосив, що Гренландія прагне незалежності, проте це не означає, що відносини з Данією мають бути розірвано.

Крім того, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив у відповідь на відмову Трампа не застосовувати сили для контролю над Гренландією, що Євросоюз не дозволить іншим країнам атакувати їхні суверенні кордони.

Водночас на думку Барро, США не вторгнуться до Гренландії, проте Європа вступила в період часу, коли "виживатимуть найбільш пристосовані".