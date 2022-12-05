Венгрия отказалась тренировать украинских военных, потому что хочет "двигаться к миру"
Источник:Фома Ментер
Венгрия не будет тренировать украинских военных на своей территории. Так Будапешт видит "путь к миру".
Государственный секретарь по двустороннему сотрудничеству министерства иностранных дел Венгрии Тамаш Менцер заявил, что Венгрия не будет тренировать украинских военных на своей территории.
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Венгрия заявила, что не хочет двигаться к войне
Совет ЕС принял решение о создании Миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine). Миссия будет проводить обучение и подготовку ВСУ, включая Сил территориальной обороны, а также координацию и синхронизацию деятельности государств-членов, способствующих проведению подготовки.
Венгрия заявила, что отказывается участвовать в этой миссии.
В некоторых европейских странах проходят учения украинских военных. В Венгрии не будет. Мы говорим этому нет. Мы хотим двигаться к миру, а не войне. Говорим на языке мира, хотим прекращение огня!,
– заявил Томаш Менцер.
Венгрия "отстояла" право платить за российскую нефть более 60 долларов
- Венгрия продолжает поддерживать страну-террористку всеми доступными для себя способами. Блокируя помощь Украине, Будапешт помогает России.
- В частности, Глава венгерского МИД заявил, что ограничение цен на нефть из России якобы "вредит европейской экономике". Венгрия освободилась от применения ограничения цены на российскую нефть. Да, она добровольно будет платить за российскую нефть больше. Мол, это от этого зависит энергетическая безопасность Венгрии. Тем временем в стране растет инфляция.