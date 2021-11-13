Скандальный "НАШ" частично заблокировали в ютубе: на канале это назвали "атаками"
Источник:"НАШ"
Ютуб-трансляцию пророссийского канала "НАШ" частично заблокировали. Произошло это из-за жалоб украинской юридической компании Law Net на нарушение авторских прав.
На блокировку пожаловались на странице телеканала в Фейсбуке. Там даже успели создать отдельный, резервный ютуб-канал.
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Так, 13 ноября в фейсбуке канала появилось сообщение о создании резервного ютуб-канала "из-за многочисленных атак на канал и попыток заблокировать его работу". Новосозданный ютуб-канал, где публикуют видеоконтент канала "НАШ", имеет более 10 тысяч подписчиков.Обратите внимание! По состоянию на вечер 13 ноября онлайн трансляция канала "НАШ" на ютубе продолжает работать.
Что стало причиной блокировки
Компания Law Net сообщила, что причиной жалобы на ютуб-канал "НАШ" стало нарушение авторских прав:
- "Укркинохроники",
- студии "Укртелефильм",
- режиссера Андрея Приймаченко.
Сам Андрей Приймаченко сообщил "Детектор медиа", что претензии касаются видеоматериалов, связанных с катастрофой на Чернобыльской АЭС.
Канал использовал мое видео в сюжетах и оформлении студии. Первое незаконное использование произошло в 2018 году. В 2021 году мое видео транслировалось в течение дня как часть заставки,
– рассказал Приймаченко.
По его словам, из-за нарушения авторских прав ютуб-каналу телеканалу "Наш" грозит полное удаление.
Что известно о канале "НАШ"?
Его владельцем является пророссийский экс-нардеп Евгений Мураев. На программы "НАШ" часто приглашают одиозных политиков или экспертов. А в эфире систематически звучат антиукраинские призывы.
Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания неоднократно проводил проверку канала. В частности, в 2020 году Нацсовет штрафовал канал на 105 625 гривен. Причина – трансляция интервью бывшего премьера Николая Азарова журналисту Дмитрию Гордону. В нем политик назвал события 2014 года приходом к власти мародеров и бандитов.