Роскошная империя экс-главы Хмельницкой МСЭК: солнечные панели, имения и Porsche

Семья Крупы владеет многочисленной недвижимостью и роскошными автомобилями в Хмельницкой области. Значительная часть этого имущества была куплена в течение последних двух лет.

Семья бывшей главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы имеет в собственности 10 земельных участков и 9 домов в селе Волица Хмельницкой области. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на hromadske.

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Что известно о состоянии бывшей главы МСЭК

Большинство имущества Крупы было приобретено в 2021 – 2022 годах. По информации из расследования, дома в Волице имеют площадь от 15 до 25 квадратных метров и принадлежат семье для нужд компании "Солар Инвест", которая занимается альтернативной энергетикой.

Солнечные панели семьи Крупы / hromadske

В селе Соболевка семья установила аналогичные солнечные панели, а также имеет 8 домов и 9 земельных участков. Компания "Солар Инвест" зарегистрирована в одном из их имений в Хмельницком, принадлежащем Владимиру Крупе, мужу Татьяны Крупы.

Имение семьи Крупы в Хмельницкой области / hromadske

Также семья владеет квартирой в Хмельницком на улице Парковой, вблизи городского парка, где они начали строить ресторан, запланированное открытие которого перенесли на конец 2024 года.

Дом на улице Парковой, где расположена квартира семьи Крупы / hromadske

Кроме этого, семья имеет еще 11 участков в селе Моломолинцы, 2 участка в селе Рудковцы, 6 – неподалеку Слободки Рыхтовской, 3 – в Москалевке, а также один участок в Адамовке. В Каменце-Подольском у Татьяны Крупы также есть дом.

Паспорт ресторана, который семья строила в парке возле дома / hromadske

Сын супругов, Александр, владеет участком в селе Карповцы и 7 участками в селе Шумовцы, где построено 5 домов, а также имеет квартиру на улице Институтской в Хмельницком.

Обратите внимание! В собственности Владимира Крупы есть две машины Porsche Cayenne 2019 и 2024 годов, причем последняя не задекларирована. Сын Александр владеет Audi Q7 2016 года, BMW X7 2022 года и Volkswagen Touareg 2013 года.

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