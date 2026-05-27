Россияне в комментариях разделились на два лагеря в оценке сообщения. Об этом сообщает 24 Канал.

Что известно о скандале с Лизой Песковой?

В России обостряется чувство социальной несправедливости. На фоне скрытой мобилизации мужчин на войну в Украине 28-летняя Лиза Пескова дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова вызвала критику сограждан. Она, которая не является активной в публичном пространстве, выложила в соцсети фото с отдыха, скорее всего, из Вьетнама.

Дочь кремлевского чиновника намеренно фотографировалась так, чтобы ее местонахождение было невозможно узнать. В комментариях под самими фото преимущественно были положительные отзывы.

Однако кадры на фоне моря и горного пейзажа вызвали раздражение у части пользователей соцсетей. В российских Telegram-каналах реакция была очень резкой.

Публикации об отдыхе Песковой вызвали волну критики и ироничных комментариев относительно ее статуса и образа жизни на фоне войны. Россияне комментировали фотографии из отпуска дочери чиновника:

"Симпатичная, но это дочь Пескова, и сразу возникает рвотный рефлекс";

"Бедняжка устала";

"Страшная. Похожа на отца";

"Курорты Краснодарского края! Какая красота! Молодец, что поддерживает отечественные пляжи";

"Как красиво в Геленджике или это в Анапе?".

Возмущенные россияне акцентировали внимание на увеличении разрыва их уровня жизни с жизнью представителей российской "элиты". Некоторые возмущались равнодушием Кремля к проблемам собственных граждан и их безопасности.

Что известно о семье Дмитрия Пескова?

Дмитрий Песков является главным представителем Кремля и публично защищает политику российского преступника Владимира Путина, включая полномасштабное вторжение в Украину. Лиза Пескова – дочь пресс-секретаря и его бывшей жены Екатерины Солоцинской.

Несмотря на враждебное отношение России ко всему "западному", образование Пескова получала частично за рубежом – во Франции, где училась в школе вместо "скрепной" России. Позже она якобы продолжила обучение на своей родине на дипломата и международника.

Впоследствии Лиза Пескова работала в сфере PR и коммуникаций, а также была связана с несколькими российскими и международными инициативами. После 2022 года она оказалась под санкциями США и Европейского Союза как член семьи высокопоставленного чиновника российской власти.

Недавно стало известно, что бизнес, связанный с дочерью Дмитрия Пескова, стремительно проседает. Рекламное агентство Centrum Moscow, где ей принадлежит 30%, за 2025 год показало рекордные убытки – более 400 миллионов рублей.