Росіяни в коментарях розділились на два табори в оцінці допису. Про це повідомляє 24 Канал.

Що відомо про скандал з Лізою Пєсковою?

У Росії загострюється почуття соціальної несправедливості. На тлі прихованої мобілізації чоловіків на війну в Україні 28-річна Ліза Пєскова донька прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова викликала критику співгромадян. Вона, яка не є активною в публічному просторі, виклала в соцмережі фото з відпочинку, скоріш за все, з В'єтнаму.

Донька кремлівського чиновника навмисно фотографувалась так, аби її місцеперебування було неможливо впізнати. У коментарях під самими фото переважно були схвальні відгуки.

Проте кадри на тлі моря та гірського пейзажу викликали роздратування в частини користувачів соцмереж. У російських Telegram-каналах реакція була дуже різкою.

Публікації про відпочинок Пєскової викликали хвилю критики та іронічних коментарів щодо її статусу та способу життя на тлі війни. Росіяни коментували фотографії з відпустки доньки чиновника:

"Симпатична, але це дочка Пєскова, і відразу виникає блювотний рефлекс";

"Бідолашна втомилася";

"Страшна. Схожа на батька";

"Курорти Краснодарського краю! Яка краса! Молодець, що підтримує вітчизняні пляжі";

"Як гарно в Геленджику чи це в Анапі?".

Обурені росіяни акцентували увагу на збільшенні розриву їхнього рівня життя з життям представників російської "еліти". Деякі обурювались байдужістю Кремля до проблем власних громадян та їхньої безпеки.

Що відомо про родину Дмитра Пєскова?

Дмитро Пєсков є головним речником Кремля і публічно захищає політику російського злочинця Володимира Путіна, включно з повномасштабним вторгненням в Україну. Ліза Пєскова – донька прессекретаря та його колишньої дружини Катерини Солоцинської.

Незважаючи на вороже ставлення Росії до всього "західного", освіту Пєскова здобувала частково за кордоном – у Франції, де навчалася в школі замість "скрєпної" Росії. Пізніше вона нібито продовжила навчання на своїй батьківщині на дипломата і міжнародника.

Згодом Ліза Пєскова працювала у сфері PR та комунікацій, а також була пов’язана з кількома російськими та міжнародними ініціативами. Після 2022 року вона опинилася під санкціями США та Європейського Союзу як член родини високопосадовця російської влади.

Нещодавно стало відомо, що бізнес, пов’язаний із дочкою Дмитра Пєскова, стрімко просідає. Рекламна агенція Centrum Moscow, де їй належить 30%, за 2025 рік показала рекордні збитки – понад 400 мільйонів рублів.