Скандалы с Bihus․Info и Николовым: в полиции сообщили, на каком этапе следствие

Недавно Украину потрясли скандалы, связанные с журналистами. Так, в квартиру Юрия Николова ломились злоумышленники, а на сотрудников Bihus.Info опубликовали компромат и за ними следили.

Председатель Национальной полиции Иван Выговский на брифинге 22 января рассказал, на каком этапе расследования дела. Он отметил, что уже открыли дела по Bihus.Info и установили фигурантов по делу Николова, пишет 24 Канал.

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На каком этапе расследования по Bihus.Info

К нам обратилось четверо представителей Bihus, мы зарегистрировали четыре производства по статье 182, нарушение неприкосновенности частной жизни. Фактически они были внесены на выходных, пятница – суббота (19 – 20 января – 24 канал). Запланирован ряд следственных действий,

– заявил Выговский.

Он объяснил, ссылаясь на слова основателя проекта Дениса Бигуса, что СБУ уже провела некоторые следственные действия.

"Мы также скоординируем наши действия и будем двигаться. Говорить о том, любительская (слежка – 24 Канал) это или нет – покажет время и следствие. Сейчас не могу ничего сказать по этому поводу", – добавил глава Нацполиции.

Что глава полиции сказал о деле Николова

Относительно нападения на квартиру журналиста Юрия Николова Иван Виговский пояснил, что полиция установила 4 вероятных фигурантов этих событий, которые расклеивали листовки с угрозами журналисту. Полиция заверила, что они проводят следственные действия.

"Я хочу сказать, что мы все равно реагируем, все правоохранительные органы на любые заявления, в том числе относительно любого давления на журналистов, и будем объективно расследовать каждое уголовное производство", – заверил Иван Выговский.

Кратко о делах Николова и Bihus.Info

Юрий Николов – журналист-расследователь, который провел ряд расследований, в том числе и по коррупции в закупках для ВСУ. Именно он автор расследования о "куриные яйца за 17 гривен" для армии.

В квартиру Юрия Николова ломились неизвестные, они кричали, чтобы журналист "шел служить" и оклеили дверь бумажками с оскорблениями и угрозами. Тогда его дома не было, поэтому они испугали старую мать журналиста. Полиция:

возбудила дело по факту препятствования работе журналиста. Максимальные санкции предусматривают лишение свободы сроком до 4 лет;

установила участников, пытавшихся ворваться в квартиру Николова и оставили открытки с угрозами. Ими оказались жители Киевской, Житомирской и Черкасской областей.

Что касается дела Bihus.Info, то на сотрудников команды выложили компромат по празднованию корпоратива в "Украинском селе" под Киевом. Там они употребляли наркотические вещества. Также в сети распространили аудиозапись, на которой они договариваются заказать "траву".

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Руководитель проекта Денис Бигус подтвердил, что его подчиненные употребляли запрещенные вещества, однако это были операторы. Их уже уволили.

Кроме того, журналисты установили, что за ними во время вечеринки следили не менее 30 человек. Кроме того, за командой Bihus.Info следили несколько месяцев.

Редактор журналистского проекта Bihus․Info Алиса Юрченко заявила, что подготовка наблюдения и прослушки за журналистами проекта Bihus.Info была грандиозной спецоперацией.