На фоне скандалов Резников рассказал, как Минобороны будет предотвращать коррупцию

В последние недели все больше начинает появляться информация о том, как представители оборонного ведомства нашего государства наживаются на войне. Глава госучреждения Алексей Резников описал, как происходит процесс борьбы с коррупцией.

Глава минобороны Резников уже комментировал скандал с закупками продуктов для военных ВСУ по завышенным ценам. Тогда он сказал, что ему даже угрожали из-за того, что он начал бороться с коррупцией. Впоследствии чиновник констатировал, что работа по этому вопросу продолжаться на разных направлениях.

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Искоренение коррупции двумя направлениями

Из сообщения главы минобороны понятно, что работа продолжается в двух направлениях ради того, чтобы сделать невозможными любые сделки на разных уровнях ведомства.

Первое направление: перезагружаем антикоррупционное управление Минобороны, ищем кадры. Второй: Формируем общественный антикоррупционный механизм, открытый к сотрудничеству,

– написал Резников.

Через некоторое время он обновил свое сообщение и добавил, что есть вакантные должности в антикоррупционном управлении МОУ. Каждый гражданин может попытаться пройти отбор и оставить заявку на присоединение к работе в общественном антикоррупционном органе.

Скандалы в Минобороны: последние новости

Один из самых громких скандалов, произошедших в МОУ за последнее время, касается того, что ведомства заключило с определенной частной компанией контракт на закупку пищевых продуктов для военных по завышенным ценам. Затем Резников вынужден был даже объяснять, почему "яйца стоят за 17 гривен за килограмм".

В то же время в Государственном бюро расследований 7 февраля сообщили, что силовики задержали 5 человек, которые, вероятно, причастны к этому делу. Собственно, у следствия от 2 до 6 месяцев, чтобы завершить досудебное расследование и направить дело в суд.

Кроме того, известно, что уже начался процесс создания при Минобороны общественного антикоррупционного совета. Также Резников отметил, что существует инициатива запустить платформу Military Prozorro, которая исключит возможность коррупции.

Присылать резюме на работу в Минобороны следует по электронному адресу Dari.borovyk@gmail.com.