На фоне скандалов Резников рассказал, как Минобороны будет предотвращать коррупцию
Источник:Алексей Резников
В последние недели все больше начинает появляться информация о том, как представители оборонного ведомства нашего государства наживаются на войне. Глава госучреждения Алексей Резников описал, как происходит процесс борьбы с коррупцией.
Глава минобороны Резников уже комментировал скандал с закупками продуктов для военных ВСУ по завышенным ценам. Тогда он сказал, что ему даже угрожали из-за того, что он начал бороться с коррупцией. Впоследствии чиновник констатировал, что работа по этому вопросу продолжаться на разных направлениях.
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Искоренение коррупции двумя направлениями
Из сообщения главы минобороны понятно, что работа продолжается в двух направлениях ради того, чтобы сделать невозможными любые сделки на разных уровнях ведомства.
Первое направление: перезагружаем антикоррупционное управление Минобороны, ищем кадры. Второй: Формируем общественный антикоррупционный механизм, открытый к сотрудничеству,
– написал Резников.
Через некоторое время он обновил свое сообщение и добавил, что есть вакантные должности в антикоррупционном управлении МОУ. Каждый гражданин может попытаться пройти отбор и оставить заявку на присоединение к работе в общественном антикоррупционном органе.
Скандалы в Минобороны: последние новости
- Один из самых громких скандалов, произошедших в МОУ за последнее время, касается того, что ведомства заключило с определенной частной компанией контракт на закупку пищевых продуктов для военных по завышенным ценам. Затем Резников вынужден был даже объяснять, почему "яйца стоят за 17 гривен за килограмм".
- В то же время в Государственном бюро расследований 7 февраля сообщили, что силовики задержали 5 человек, которые, вероятно, причастны к этому делу. Собственно, у следствия от 2 до 6 месяцев, чтобы завершить досудебное расследование и направить дело в суд.
- Кроме того, известно, что уже начался процесс создания при Минобороны общественного антикоррупционного совета. Также Резников отметил, что существует инициатива запустить платформу Military Prozorro, которая исключит возможность коррупции.