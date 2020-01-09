Сколько Украина потеряет денег от запуска "Турецкого потока"

С начала 2020 года Балканские страны начали получать российский газ в обход Украины через "Турецкий поток". Отныне Украина ежегодно будет недополучать около 450 миллионов долларов от транзита газа в Южную Европу и Турцию.

Председатель Оператора ГТС Сергей Макогон во время брифинга рассказал, что эти деньги нельзя назвать убытками, потому что Украина "просто их не заработает".

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Как мы будем компенсировать? Мы будем искать новые рынки,

– отметил Макогон.

Кроме того, влияние на макроэкономическую ситуацию наличие транзита газа в остальной Европе оценили в 2% ВВП Украины в год.

Заметим, что в 2020 году объемы транзита российского газа через Украину упадут. Причиной этого является запуск "Турецкого потока". Объемы снижения транзита составят около 15 млрд кубометров.

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8 января президенты России и Турции – Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган – официально запустили работу газопровода "Турецкий поток". Присутствовали также президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

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