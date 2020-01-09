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      Сколько Украина потеряет денег от запуска "Турецкого потока"

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      "Турецкий поток" запустили 8 января / biz.liga.net

      С начала 2020 года Балканские страны начали получать российский газ в обход Украины через "Турецкий поток". Отныне Украина ежегодно будет недополучать около 450 миллионов долларов от транзита газа в Южную Европу и Турцию.

      Председатель Оператора ГТС Сергей Макогон во время брифинга рассказал, что эти деньги нельзя назвать убытками, потому что Украина "просто их не заработает".

      К теме: Финляндия нашла альтернативу российскому газу

      Как мы будем компенсировать? Мы будем искать новые рынки,
      – отметил Макогон.

      Кроме того, влияние на макроэкономическую ситуацию наличие транзита газа в остальной Европе оценили в 2% ВВП Украины в год.

      Заметим, что в 2020 году объемы транзита российского газа через Украину упадут. Причиной этого является запуск "Турецкого потока". Объемы снижения транзита составят около 15 млрд кубометров.

      Важно! Россия строит еще трубопровод в обход Украины на севере – "Северный поток-2". Однако его строительство заморозили из-за санкций США. Все новости о "Северном потоке-2" – читайте здесь.

      8 января президенты России и Турции – Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган – официально запустили работу газопровода "Турецкий поток". Присутствовали также президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

      Интересно: Санкции США помогли Украине договориться с Россией о транзите газа, – Пристайко

      Что известно о "Турецком потоке":

      • Российский газ через газопровод "Турецкий поток" с 1 января уже начал поступать в Болгарию.
      • С 5 января российский газ через новую компрессорную станцию ​​"Странджа-2" в Болгарии начали получать Республика Северная Македония и Греция.
      • Мощность каждой из двух ниток "Турецкого потока" составляет по 15,75 миллиардов кубических метров. Одна из них предназначена для поставки газа турецким потребителям, другая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
      • Газопровод проложен по дну Черного моря от российского города Анапа до Кыйыкей на побережье Турции.
      • Строительство "Турецкого потока" вместе со второй очередью "Северного потока" – часть российского плана по отказу от транзита через Украину.


      Карта "Турецкого потока"

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Газ Турецкий поток Деньги Газпром ГТС Оценка ГТС Украина – Россия
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