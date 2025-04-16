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24 Канал Новости Украины 35 тысяч патронов, гранатометы и дроны: в центре Киева нашли большой тайник с оружием
16 апреля, 13:38
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35 тысяч патронов, гранатометы и дроны: в центре Киева нашли большой тайник с оружием

Анастасия Безейко
Основні тези
  • Работник правоохранительного органа и его отец организовали в гараже Киева большой тайник с оружием, там обнаружили гранатометы, дроны, автоматы, патроны и тому подобное.
  • Фигурантов задержали, им грозит до 7 лет заключения; досудебное расследование продолжается.

Работник одного из правоохранительных органов вместе с отцом организовали в центре Киева тайник с оружием. "Владельцев" арсенала задержали, им грозит до 7 лет лишения свободы.

Об этом в среду, 16 апреля, сообщили в Государственном бюро расследований и Киевской городской прокуратуре, передает 24 Канал. Сейчас продолжается досудебное расследование.

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Что известно о тайнике

Работники ГБР при содействии Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины обнаружили в одном из гаражей в Деснянском районе столицы огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывные устройства, в частности:

  • более 35 000 патронов,
  • 6 гранатометов,
  • 6 БпЛА,
  • 130 гранат,
  • 90 ВОГов,
  • автоматы,
  • снайперские винтовки,
  • ударно-дистанционные запалы,
  • приборы для наблюдения,
  • пистолеты, противопехотные мины и тому подобное.

Что нашли в гараже: смотрите фото

Следователи устанавливают происхождение и цель хранения "находки". Причастных задержали, им сообщили о подозрении по статье УКУ о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Обратите внимание! В соответствии со статьей 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

ГБР показало тайник с оружием в Киеве: смотрите видео

Напомним, недавно СБУ ликвидировала подпольное PR-агентство в Киевской области, работавшее на российские спецслужбы и дискредитировавшее Украину в медиапространстве ЕС. Пиарщики создали более 200 сайтов, которые дублировали официальные кремлевские ресурсы и были зарегистрированы на фейковые аккаунты во избежание блокировок.