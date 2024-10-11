Уничтожить угрозу в зародыше: Украина способна бить по складам "Шахедов", но есть проблема

Россия имеет пять районов для запуска дронов-камикадзе Shahed-136. Она хранит их на гражданских складах, как это делает ХАМАС или "Хезболла". ВСУ имеют средства для поражения этих объектов, главный вопрос – куда бить.

Украинские военные 9 сентября успешно поразили склад в поселке Октябрьское Краснодарского района, где таким образом уничтожили около 400 Shahed-136. Учитывая, что ответственными за атаку были Военно-Морские Силы, то, вероятно, они применили противокорабельную ракету "Нептун", которая уже довольно давно способна бить и по наземным целям, пишет Defence Express.

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Россия прикрывается гражданскими

Противокорабельная ракета "Нептун" известна своим точным летальным ударом по крейсеру "Москва" в апреле 2022 года. ВСУ, впрочем, не впервые применяют ее и против наземных целей, первым признанным случаем стал удар по порту "Кавказ" 31 мая 2024 года.

Удары по складам и заводам ракет и дронов в России являются самым эффективным средством противовоздушной обороны, ведь одним успешным ударом можно лишить врага сотен единиц такого оружия.

Склад в Октябрьском располагался в 20 километрах от авиабазы в Ейске, откуда их запускают. Это не был военный объект, а простой гражданский склад в населенном пункте.

Конечно, в России хватает специализированных военных складов еще с советской эпохи, однако она выбирает склады вблизи населенных пунктов, прикрываясь гражданскими. Эта практика давно применяется ХАМАС и "Хезболлой".

Средства есть, нужная цель

Пораженный склад находился достаточно близко к месту их постоянных запусков. Таких мест в России 5, кроме Ейска еще: мыс Чауда в оккупированном Крыму, Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае, а также районы городов Курск и Орел.

Все они находятся в пределах 200 километров от границы Украины, а значит вполне в пределах доступа украинских ракет и дронов.

В Приморско-Ахтарске хоть "Шахеды" и запускаются с авиабазы, однако могут храниться совсем не там. Россия применяет для этих целей склады в населенных пунктах в нескольких десятках километров от базы, например помещения, предназначенные для сельскохозяйственной техники.

Поэтому перед военными встает вопрос не чем бить, а куда именно, учитывая, что Россия потенциально может хранить оружие на любом гражданском складе.