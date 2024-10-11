Українські військові 9 вересня успішно вразили склад у селищі Октябрьскоє Краснодарського району, де таким чином знищили близько 400 Shahed-136. Враховуючи, що відповідальними за атаку були Військово-Морські Сили, то, ймовірно, вони застосували протикорабельну ракету "Нептун", яка вже доволі давно здатна бити і по наземним цілям, пише Defence Express.

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Росія прикривається цивільними

Протикорабельна ракета "Нептун" відома своїм влучним летальним ударом по крейсеру "Москва" у квітні 2022 року. ЗСУ, втім, не вперше застосовують її і проти наземних цілей, першим визнаним випадком став удар по порту "Кавказ" 31 травня 2024 року.

Удари по складах і заводах ракет та дронів у Росії є найефективнішим засобом протиповітряної оборони, адже одним успішним ударом можна позбавити ворога сотень одиниць такої зброї.

Склад у Октябрьскому розташовувався в 20 кілометрах від авіабази у Єйську, звідки їх запускають. Це не був військовий об'єкт, а простий цивільний склад у населеному пункті.

Звісно, у Росії вистачає спеціалізованих військових складів ще з радянської епохи, однак вона обирає склади поблизу населених пунктів, прикриваючись цивільними. Ця практика давно застосовується ХАМАС та "Хезболлою".

Засоби є, потрібна ціль

Уражений склад знаходився досить близько до місця їх постійних запусків. Таких місць у Росії 5, окрім Єйська ще: мис Чауда в окупованому Криму, Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї, а також райони міст Курськ та Орел.

Всі вони знаходяться у межах 200 кілометрів від кордону України, а отже є цілком у межах доступу українських ракет та дронів.

У Приморсько-Ахтарську хоч "Шахеди" і запускаються з авіабази, однак можуть зберігатися зовсім не там. Росія застосовує для цих потреб склади у населених пунктах у кількох десятках кілометрів від бази, наприклад приміщення, призначені для сільськогосподарської техніки.

Відтак перед військовими постає питання не чим бити, а куди саме, враховуючи, що Росія потенційно може зберігати зброю на будь-якому цивільному складі.