BIG Test Skoda Octavia A5: секрет успеха

Почему самая надежная Octavia - это самая слабая Octavia, за счет чего она медленно дешевеет и почему ее можно считать наполовину украинским автомобилем?

Итак, как гласит старая мудрость, настоящий мужчина должен построить дом, посадить дерево, родить сына и купить Октавию. А5 - это культовый для нашего рынка автомобиль. По степени культовости "Октавию" можно сравнить разве что с "Тойотой Камр"и и" Фольксвагеном Пассат". Октавия А5 долго оставалась бестселлером на рынке новых авто и сумела сохранить этот статус и на вторичке.

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Если Шкода - это любимый у нас бренд, то "Октавия" - самая любимая Шкода. Это один из символов благополучия в нашей стране и настоящая "твердая валюта". "Октавия" отлично сохраняет цену и дешевеет медленнее конкурентов. Посмотрите на вторичку. А5 стоят от 5 до 15 тысяч долларов за машины 2004-2012 годов. И если ранние Octavia A5 2004–2006 годов выпуска – по большей части чешской сборки, после все они собирались крупноузловым методом на украинском заводе "Еврокар" в Соломоново.

Традиционно второе поколение Octavia представлено двумя модификациями: лифтбеком, самым распространенным в Украине, и универсалом Combi. На базе универсала также была создана "вседорожная" версия Octavia Scout, "вооруженная"» защитным обвесом по периметру кузова, увеличенным до 180 мм клиренсом и полным приводом 4х4. Для любителей активной езды предназначалась "заряженная" версия RS, оснащенная самыми мощными в линейке агрегатов турбированными моторами: бензиновым 2,0 л (200 л. с.) и дизельным 2,0 л (170 л. с.).

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Отличный автомобиль на каждый день, как будто специально созданный для наших условий. Клиренс 16 см, огромный багажник, просторный салон, выносливая техника и крепкая подвеска.

Снизу весь передок надежно прикрыт пластиковыми щитами, а благодаря высокому дорожному просвету, повредить их сложно. Иногда, на "дорестайле" запотевали передние фары.

КУЗОВ

Кузова модели хорошо защищены от коррозии. К тому же, большая часть днища «зашита» пластиковыми щитами, которые не только улучшают аэродинамику, но и защищают металл от повреждений. Кузов Skoda Octavia A5 хорошо подготовлен к украинским реалиям.

Ее кузов оцинкован, а потому не слишком боится воздействия дорожных реактивов и других агрессивных факторов. Так что в целом ржавые лифтбеки и универсалы на наших дорогах - большая редкость, и это при том, что "Октавия" в Украине довольно популярна. Массивные очаги коррозии и вздувшаяся краска в случае с Octavia A5 – это верный признак того, что автомобиль побывал в серьезном ДТП. От покупки подобных машин лучше воздержаться, поскольку одними кузовными элементами и покраской при ремонте вы вряд ли ограничитесь. Что же касается слухов о слабом ЛКП чешского бестселлера, то они несколько преувеличены. Капот неплохо держит удары мелких камешков и даже при частых поездках по трассе долго сохраняет товарный вид. Самые слабые места в этом плане — крыша и двери. Здесь сколы не редкость, но такова цена, которую мы вынуждены платить за хорошую оцинковку. Также довольно часто можно найти повреждения на стыках бамперов с крыльями. Такие сколы лучше сразу подкрашивать, а в месте стыка пластика с железом проклеить защитную пленку.

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САЛОН

Octavia A5 по-умолчанию строг и лаконичен. Но в последнее время на украинской "вторичке" стали все чаще встречаться автомобили в богатых комплектациях: они немного разнообразят "генофонд". В продаже даже можно встретить машины с двухцветным салоном и дорогими мультимедийными системами Amundsen или Columbus. Что же касается эргономики и качества сборки салона, то здесь Octavia A5 на высоте. В интерьере долго "не заводятся сверчки", пластик и материалы сидений сохраняют былой вид и обладают завидной износоустойчивостью. Самые слабые места – руль и селектор КПП, да и они начинают терять былой лоск только после 150 тысяч км.

В ходе эксплуатации могут возникнуть проблемы со стеклоподъемниками. Из-за загрязнения направляющих стекло не поднимается до конца – срабатывает защита, и оно опять опускается вниз. В данном случае требуется профилактическая очистка механизма.

ЭЛЕКТРИКА

Самые частые проблемы по электрике в этом автомобиле – перегорающие лампочки в фарах и задних фонарях. Проблема копеечная и финансово она вас вряд ли истощит. Второе по популярности – выход из строя заводских головных устройств. А вот более серьезная электроника в "Октавии" ломается куда реже. Хотя в сети все же встречаются сообщения о выходе из строя блока ABS.

ПОДВЕСКА

Задняя подвеска у Octavia A5 многорычажная. Она обладает хорошим соотношением ресурса и потребительских качеств, да и особо слабых мест в ней нет. Но за драйверские возможности приходится платить более дорогим обслуживанием и более частым, чем у Octavia (Tour), ремонтом. Единственное, что нужно знать - раз в два года она требует регулировки схождения. В задней подвеске быстрее всего изнашиваются стойки стабилизатора – спустя 70 тыс. км. Что же касается передней подвески, то здесь устанавливались стойки типа Макферсон. В целом все надежно и ремонтопригодно. Шаровые опоры идут отдельно от рычагов и крепятся к ним болтами, ступичные подшипники на "круглых" колесах и исправной ходовой ходят более 100 тысяч км, а сайлентблоки — около 80 тысяч. Чаще всего здесь придется менять стойки стабилизатора: примерно раз в 60 – 80 тысяч.

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МОТОР

Линейка двигателей Octavia A5, как и у всех "ВАГов", широка и многолика. Чтобы не в подробностях всех агрегатов без исключения, остановимся только на лучших. Вряд ли это станет для кого-то секретом, но одним из самых надежных моторов на этом кузове была старая "атмосферная" 1,6-литровая "четверка" семейства MPI. Этот агрегат довольно просто обслуживать, детали на него не стоят заоблачных денег, ну и вдобавок, он очень хорошо работает с системами ГБО. Из особенностей этого двигателя стоит выделить разве что электромотор, принудительно подающий воздух в камеры сгорания. Удаление этого узла повлечет за собой выход из строя каталитического нейтрализатора. Сейчас это не считается большой проблемой, но вот что делать если вернется обязательный техосмотр?

Второй двигатель, который считается относительно ресурсным – старый и хорошо знакомый 1,9 TDI. Внимательно следить здесь нужно лишь за состоянием турбокомпрессора и двухмассовым маховиком. Проблемы с первым легко ощутить по провалу тяги, а что касается второго, распознать его неисправность довольно легко по характерному стуку. Впрочем, оба узла обладают завидным ресурсом и редко ломаются на пробеге до 200 тысяч.

Самым проблемным двигателем в линейке Octavia A5 смело можно назвать бензиновый 1,8 TSI. О его склонности подъедать масло знают даже те автомобилисты, которые не питают особого интереса к Skoda. Интересно, что "официалы" называют этот нюанс не проблемой, а "конструктивной особенностью" - так что упустим этот момент. Привод механизма ГРМ здесь цепной, и по мнению автопроизводителя, рассчитан он на весь срок службы мотора.

Только вот реальность выглядит иначе. Нередки случаи, когда эта самая цепь растягивается, а на автомобилях ранних годов выпуска и вовсе бывали случаи, когда звенья цепи совершали перескок по шестерням ГРМ, со всеми вытекающими последствиями. Так что при возникновении первых признаков проблемы (характерный металлический стрекот) цепь все же стоит заменить на запчасть усовершенствованного образца с новым натяжителем. А чтобы оттянуть замену, стоит пореже парковать автомобиль под уклоном (особенно передком вверх).

Двухлитровый турбодизель с насос-форсунками также может доставить хлопоты владельцу. На дорестайлинговых автомобилях нередки случаи растрескивания ГБЦ и выхода из строя этих самых форсунок. Также довольно много проблем может принести привод маслонасоса, который без видимых на то причин иногда выходил из строя. После рестайлинга на 2,0 TDI начали устанавливать систему впрыска топлива Common Rail и большинство серьезных проблем осталось в прошлом. Что же касается коробок передач, то здесь ситуация та же, что и на всех автомобилях группы VAG тех лет.

Роботизированные коробки передач есть смысл обходить стороной. Хотя хватает и случаев, когда роботы выхаживали и по 250 тысяч, но это не массово и только с DSG 6. Самый беспроблемный в этом смысле выбор – машина на "механике". В качестве двухпедальной альтернативы можно рассмотреть автомобили с "автоматом" AQ200 09G (тот же Aisin TF-60SN). Но чтобы эта коробка долго "ходила", за ней нужно следить должным образом и не давать больших нагрузок. Из программы-минимум – масло стоит менять не реже, чем раз в 60 тысяч км.

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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Без всякого сомнения, А5 заслужила репутацию надежного и выносливого автомобиля благодаря крепкой подвеске, надежным моторам, доступным запчастям и простому ремонту. И единственная проблема для владельцев Октавии - это что же выбрать взамен?