BIG Test Skoda Octavia A5: секрет успіху

Чому найнадійніша Octavia - це найслабша Octavia, за рахунок чого вона повільно дешевшає і чому її можна вважати наполовину українським автомобілем?

Отже, як свідчить стара мудрість, справжній чоловік повинен побудувати будинок, посадити дерево, народити сина і купити "Октавію". А5 - це культовий для нашого ринку автомобіль. За ступенем культовості "Октавію" можна порівняти хіба що з "Тойотою Камр"і і "Фольксвагеном Пассат". Октавія А5 довго залишалася бестселером на ринку нових авто і зберегла цей статус на вторинному ринку.

Читайте також: Big Test б/у BMW E90/E91 – питання релігії

Якщо "Шкода" - це улюблений у нас бренд, то "Октавія", без сумніву, - найулюбленіша "Шкод"а. Це ж просто символ благополуччя в нашій країні і справжня "тверда валюта"! "Октавія" відмінно зберігає ціну і дешевшає повільніше конкурентів. Подивіться на вторинний ринок: А5 коштують від 5 до 15 тисяч доларів за машини 2004-2012 років. І якщо ранні Octavia A5 2004-2006 років випуску - здебільшого чеської збірки, то пізніше всі вони збиралися великовузловим методом на українському заводі "Єврокар" в Соломоново.

Традиційно друге покоління Octavia представлено двома модифікаціями: ліфтбеком, найпоширенішим в Україні, і універсалом Combi. На базі універсала також була створена "вседорожна" версія Octavia Scout, яка "озброєна" захисним обвісом по периметру кузова, збільшеним до 180 мм кліренсом і повним приводом 4х4. Для любителів активної їзди призначалася "заряджена " версія RS, оснащена найпотужнішими в лінійці агрегатів турбованими моторами: бензиновим 2,0 л (200 к.с.) і дизельним 2,0 л (170 к. с.).

Читайте також: Big Test Toyota RAV4: законодавець моди

Відмінний автомобіль на кожен день ніби спеціально створений для наших умов. Кліренс 16 см, величезний багажник, просторий салон, витривала техніка і міцна підвіска.

Знизу весь передок надійно прикритий пластиковими щитами, а завдяки високому дорожньому просвіту, пошкодити їх складно. Іноді, на "дорестайлінговій" версії пітніли передні фари.

КУЗОВ

Кузови моделі добре захищені від корозії. До того ж велика частина днища "зашита" пластиковими щитами, які не тільки покращують аеродинаміку, але і захищають метал від пошкоджень. Кузов Skoda Octavia A5 добре підготовлений до українських реалій.

Її кузов оцинкований, а тому не надто боїться впливу дорожніх реактивів та інших агресивних факторів. Так що в цілому іржаві ліфтбеки і універсали на наших дорогах - велика рідкість, і це при тому, що "Октавія" в Україні досить популярна. Масивні осередки корозії у випадку з Octavia A5 - це вірна ознака того, що автомобіль побував в серйозному ДТП. Від покупки подібних машин краще утриматися, оскільки одними кузовними елементами і фарбуванням при ремонті ви навряд чи обмежитеся. Що ж стосується чуток про слабке ЛКП чеського бестселера, то вони дещо перебільшені. Капот непогано тримає удари дрібних камінчиків і навіть при частих поїздках по трасі довго зберігає товарний вигляд. Найслабші місця в цьому плані - дах і двері. Тут сколи не рідкість, але це ціна, яку ми змушені платити за хорошу оцинковку. Також досить часто можна знайти пошкодження на стиках бамперів з крилами. Такі сколи краще відразу підфарбовувати, а в місці стику пластика з залізом - проклеїти захисну плівку.

Читайте також: BIG Test: Що залишилось від Toyota Camry за 26 років

САЛОН

Оснащенні Octavia A5 зазвичай небагато. Але останнім часом на українській "вторинці" стали все частіше зустрічатися автомобілі в багатих комплектаціях: вони трохи урізноманітнюють "генофонд". У продажу навіть можна зустріти машини з двоколірним салоном і дорогими мультимедійними системами Amundsen або Columbus. Що ж стосується ергономіки і якості збірки салону, то тут Octavia A5 на висоті. В інтер'єрі довго не "заводяться цвіркуни", пластик і матеріали сидінь зберігають колишній вигляд і володіють завидною зносостійкістю. Найслабші місця - кермо і селектор КПП, та й вони починають втрачати колишній лиск тільки після 150 тисяч км.

ЕЛЕКТРИКА

Найчастіші проблеми у електриці в цьому автомобілі - перегорають лампочки в фарах і задніх ліхтарях. Проблема копійчана і фінансово вона вас навряд чи виснажить. Друге за популярністю - вихід з ладу заводських головних пристроїв. А ось більш серйозна електроніка в "Октавії" ламається куди рідше. Хоча в мережі все ж зустрічаються повідомлення про вихід з ладу блоку ABS.

ПІДВІСКА

Задня підвіска у Octavia A5 багатоважільна. Вона має хороше співвідношення ресурсу і споживчих якостей, та й особливо слабких місць в ній немає. Але за драйверські можливості доводиться платити більш дорогим обслуговуванням і більш частим, ніж у Octavia (Tour), ремонтом. Єдине, що потрібно знати - раз на два роки вона вимагає регулювання сходження. У задній підвісці швидше за все зношуються стійки стабілізатора - через 70 тис. км. Що ж стосується передньої підвіски, то тут встановлювалися стійки типу Макферсон. В цілому все надійно і ремонтопридатне. Кульові опори йдуть окремо від важелів і кріпляться до них болтами, ступичні підшипники на "круглих" колесах і справною ходовою ходять більше 100 тисяч км, а сайлентблоки — близько 80 тисяч. Найчастіше тут доведеться міняти стійки стабілізатора: приблизно раз в 60 – 80 тисяч.

Читайте також: BIG TEST Infiniti Q50s

МОТОР

Лінійка двигунів Octavia A5, як і у всіх "вагів", широка. Навряд чи це стане для когось секретом, але одним з найнадійніших моторів на цьому кузові була стара "атмосферна" 1,6-літрова "четвірка" сімейства MPI. Цей агрегат досить просто обслуговувати, деталі на нього не коштують захмарних грошей, ну і до того ж, він дуже добре працює з системами ГБО. З особливостей цього двигуна варто виділити хіба що електромотор, який примусово подає повітря в камери згоряння. Видалення цього вузла спричинить за собою вихід з ладу каталітичного нейтралізатора. Зараз це не вважається великою проблемою, але ось що робити, якщо в Україну повернеться обов'язковий техогляд?

Другий двигун, який вважається відносно ресурсним - старий і добре знайомий 1,9 TDI. Уважно стежити тут потрібно лише за станом турбокомпресора і двомасовим маховиком. Проблеми з першим легко відчути за провалом тяги, а що стосується другого, розпізнати його несправність досить легко по характерному стуку. Втім, обидва вузли мають завидний ресурс і рідко ламаються на пробігу до 200 тисяч.

Найбільш проблемним двигуном в лінійці Octavia A5 сміливо можна назвати бензиновий 1,8 TSI. Про його схильності "під'їдати" масло знають навіть ті автомобілісти, які не мають особливого інтересу до Skoda. Цікаво, що "офіціали" називають цей нюанс не проблемою, а "конструктивною особливістю" - так що упустимо цей момент. Привід механізму ГРМ тут ланцюговий, і на думку автовиробника, розрахований він на весь термін служби мотора.

Тільки ось реальність виглядає інакше. Часто буває, що саме цей ланцюг розтягується, а на автомобілях ранніх років випуску бували випадки, коли ланки ланцюга здійснювали перескок по шестернях ГРМ, з усіма витікаючими наслідками. Так що при виникненні перших ознак проблеми (характерний металевий стрекіт) ланцюг все ж варто замінити на запчастину вдосконаленого зразка з новим натяжителем. А, щоб відтягнути заміну, варто рідше паркувати автомобіль під ухилом (особливо передком вгору).

Дволітровий турбодизель з насос-форсунками також може доставити клопоти власнику. Також досить багато проблем може принести привід маслонасоса, який без видимих на те причин іноді виходив з ладу. Після рестайлінгу на 2,0 TDI почали встановлювати систему уприскування палива Common Rail і більшість серйозних проблем залишилося в минулому. Що ж стосується коробок передач, то тут ситуація та ж, що і на всіх автомобілях групи VAG тих років.

Роботизовані коробки передач є сенс обходити стороною. Хоча, звичайно, вистачає і випадків, коли "роботи" виходжували і по 250 тисяч, але це не масово і тільки з DSG 6. Найбільш безпроблемний в цьому сенсі вибір - машина на "механіці". В якості двопедальної альтернативи можна розглянути автомобілі з "автоматом" AQ200 09G (той же Aisin TF-60sn). Але щоб ця коробка довго "ходила", за нею потрібно стежити належним чином і не давати великих навантажень. З програми-мінімум - масло варто міняти не рідше, ніж раз в 60 тисяч км.

Читайте також: Nissan Rogue / X-Trail - доступний комфорт з Америки

ЗАКЛЮЧЕННЯ

Без всякого сумніву, А5 заслужила репутацію надійного і витривалого авто завдяки міцній підвісці, надійним моторам, доступним запчастинам і простому ремонту. І єдина проблема для власників Октавії - це що ж вибрати на заміну?