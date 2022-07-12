Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак. В своих социальных сетях Ермак написал, что в Европейском Союзе уже заморозили 13,8 млрд евро российских олигархов.

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ЕС планирует конфискацию российских активов в случае обхода санкций

В Евросоюзе готовят директиву, которая позволит конфискацию арестованных российских активов по решению суда. Об этом информирует RTBF.

Конфискованные активы российских олигархов могут направляться для поддержки населения Украины. После принятия этой директивы попытка обойти санкции будет внесена в список уголовных преступлений в ЕС

Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс по прибытии в Совет министров ЕС в Праге. Он отметил, что более 12 миллиардов евро заморожено всего в пяти государствах-членах ЕС.

Еврокомиссар отказался назвать эти пять стран. Однако, как пишут СМИ, недавно многочисленные российские активы были заблокированы в Германии. Также сообщалось, что в Мюнхене суд принял решение о конфискации имущества депутата российской Госдумы.

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Ущерб Украины от войны с Россией

Олег Устенко, советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам, в начале июля рассказал о прямом ущербе Украины от войны.

По его словам, в настоящее время в Украине зафиксировали 650 миллиардов долларов прямого ущерба от войны. В то же время, если учитывать косвенные убытки, то эта сумма достигнет 1 триллиона.

Также в Офисе Президента информировали, что поверхностная оценка ущерба от российских ударов уже превышает 700 миллиардов долларов.

Российские олигархи и их семьи, пока в Украине продолжается война, пытаются обжаловать санкции со стороны ЕС. По состоянию на июнь сообщалось, что в европейские суды уже подано около 20 исков, связанных с персональными санкциями.

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