Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак. У своїх соціальних мережах Єрмак написав, що в Європейському Союзі вже заморозили 13,8 мільярда євро російських олігархів.

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ЄС планує конфіскацію російських активів у разі обходу санкцій

У Євросоюзі готують директиву, яка дозволить конфіскацію заарештованих російських активів за рішенням суду. Про це інформує RTBF.

Конфісковані активи російських олігархів можу спрямовувати для підтримки населення України. Після прийняття цієї директиви спроба обійти санкції буде внесена до списку кримінальних злочинів в ЄС

Про це повідомив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс після прибуття на Раду міністрів ЄС у Празі. Він зазначив, що понад 12 мільярдів євро заморожені всього в п'яти державах-членах ЄС.

Єврокомісар відмовився назвати ці п'ять країн. Та, як пишуть ЗМІ, нещодавно численні російські активи були заблоковані в Німеччині. Також повідомлялося, що в Мюнхені суд ухвалив рішення про конфіскацію майна депутата російської Держдуми.

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Збитки України від війни з Росією

Олег Устенко, радник президента Володимира Зеленського з економічних питань, на початку липня розповів про прямі збитки України від війни.

За його словами, наразі в Україні зафіксували 650 мільярдів доларів прямих збитків від війни. Водночас, якщо враховувати непрямі збитки, то ця сума сягне 1 трильйона.

Також в Офісі Президента інформували, що поверхнева оцінка збитків від російських ударів вже перевищує 700 мільярдів доларів.

Натомість російські олігархи та їхні сім'ї, поки в Україні триває війна, намагаються оскаржити санкції з боку ЄС. Станом на червень повідомлялося, що до європейських судів уже подано близько 20 позовів, пов'язаних із персональними санкціями.

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