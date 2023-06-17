Сколько "Кинжалов" и баллистических ракет сбила Украина: в Воздушных силах назвали поразительную цифру

С тех пор как на вооружении нашей ПВО появился ЗРК Patriot, российские ракеты начали сбивать гораздо эффективнее. В частности, во время последней ракетной атаки на Киев и область наши воины обезвредили 6 "Кинжалов" и 6 "Калибров".

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал об эффективности работы нашей ПВО. По его словам, по состоянию на 17 июня Воздушным силам удалось сбить 13 аэробалистических ракет "Кинжал", сообщает 24 Канал.

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Сколько баллистических ракет сбила наша ПВО

Собственно, Игнат рассказал, что первую ракету "Кинжал" сбили еще 4 мая. После этого наши защитники обезвредили еще 12 таких вражеских ракет.

Кроме того, по словам Игната, во время ракетных атак России Воздушные силы ликвидировали еще около 20 баллистических ракет.

Что известно о ракетной атаке на Киев 16 июня