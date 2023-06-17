Сколько "Кинжалов" и баллистических ракет сбила Украина: в Воздушных силах назвали поразительную цифру
С тех пор как на вооружении нашей ПВО появился ЗРК Patriot, российские ракеты начали сбивать гораздо эффективнее. В частности, во время последней ракетной атаки на Киев и область наши воины обезвредили 6 "Кинжалов" и 6 "Калибров".
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал об эффективности работы нашей ПВО. По его словам, по состоянию на 17 июня Воздушным силам удалось сбить 13 аэробалистических ракет "Кинжал", сообщает 24 Канал.
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Сколько баллистических ракет сбила наша ПВО
Собственно, Игнат рассказал, что первую ракету "Кинжал" сбили еще 4 мая. После этого наши защитники обезвредили еще 12 таких вражеских ракет.
Кроме того, по словам Игната, во время ракетных атак России Воздушные силы ликвидировали еще около 20 баллистических ракет.
Что известно о ракетной атаке на Киев 16 июня
- Около 11:00 оккупанты совершили пуски крылатых ракет типа "Калибр". Тревогу объявили сначала на Юге, а затем она распространилась и на другие регионы.
- В КГВА сообщили, что в Киевской области работала ПВО, а в Подольском районе столицы слышали мощный взрыв. Впоследствии стало известно, что враг направился на территорию Украины и баллистические ракеты типа "Кинжал".
- В результате атаки на Киевщину пострадали двое детей, мужчина и пожилая женщина. Их отбросило ударной волной. Повреждения также получили 15 жилых домов, 3 – были уничтожены полностью. В Киеве о пострадавших и разрушении информации не поступало.
- Дмитрий Кулеба прокомментировал вражескую атаку и заявил, что "ракетный удар России во время пребывания африканских лидеров в столице Украины – это месседж в Африке: Россия хочет войны, но не мира".