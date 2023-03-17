В Воздушных силах рассказали, сколько боевых самолетов нужно Украине для обороны

Украина – одна из крупнейших стран в Европе. Для защиты всей территории нам необходимо около 200 многоцелевых самолетов, чтобы сформировать из них 4-5 бригад.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат. в эксклюзивном интервью 24 Канала. Детальнее об этом – читайте в нашем материале.

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Украине нужно примерно 200 многоцелевых самолетов

Некоторые западные партнеры готовы передать Украине истребители для защиты своих территорий. Пока происходит решение, какой тип боевых самолетов смогут предоставить.

Юрий Игнат отметил, что Украине нужно примерно 200 многоцелевых самолетов, чтобы сформировать 4-5 бригад. Спикер добавил, что на одном из французских телеканалов его уже спрашивали об этом.

Тогда французский генерал, также находившийся в эфире, подтвердил такое количество. Даже добавил, что это еще мало.

Пока у нас 5 истребительных бригад тактической авиации. Еще есть бригада штурмовиков, бригада бомбардировщиков и транспортные бригады. Таким образом, мы наоборот сокращаем численность благодаря многоцелевым самолетам, которые будут по всей территории страны нести боевое дежурство, в частности на дополнительных – оперативных аэродромах.

– объяснил Юрий Игнат.

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