Война будет продолжаться долго, а Россия будет враждебна даже после ее завершения, – глава генштаба Чехии

Глава чешского генштаба Карел Реха призывает не сравнивать реальные события украинского контрнаступления с тем, что мы видели в фильмах о Второй мировой. Он прогнозирует длительную войну и последующую враждебность России после завершения боевых действий.

Запад должен готовиться к продолжительной войне в Украине. Об этом сказал в интервью Reuters глава генерального штаба Чехии Карел Реха.

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"Это не фильм о Второй мировой"

Чешский военный говорит, что темпы контрнаступления Украины его не разочаровали.

Так выглядит военное наступление. Это не как в фильме о Второй мировой войне. Это требует времени,

– сказал он журналистам.

Контрнаступление продолжается с июня, ВСУ продвигаются по нескольким направлениям. Достаточно часто на Западе звучат мнения, что Украина движется слишком медленно, на что уже не раз отвечали украинские чиновники.

"Я думаю, что ни одна из сторон не способна достичь своих конечных задекларированных целей в ближайшее время. Это (война, – 24 Канал) не продлится несколько недель, это продлится, вероятно, долго. И важно, чтобы мы продолжали поддерживать украинцев в течение длительного времени ,

– подчеркнул Карел Реха.

Также он сказал, что Чехия предоставила достаточно много оружия для Украины и намерена продлить помощь. "У нас еще есть кое-что, в том числе тяжелая техника", – заинтриговал глава чешского генштаба.

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За цифрами стоят реальные, а не киношные потери