Война будет продолжаться долго, а Россия будет враждебна даже после ее завершения, – глава генштаба Чехии
Источник:Reuters
Глава чешского генштаба Карел Реха призывает не сравнивать реальные события украинского контрнаступления с тем, что мы видели в фильмах о Второй мировой. Он прогнозирует длительную войну и последующую враждебность России после завершения боевых действий.
Запад должен готовиться к продолжительной войне в Украине. Об этом сказал в интервью Reuters глава генерального штаба Чехии Карел Реха.
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"Это не фильм о Второй мировой"
Чешский военный говорит, что темпы контрнаступления Украины его не разочаровали.
Так выглядит военное наступление. Это не как в фильме о Второй мировой войне. Это требует времени,
– сказал он журналистам.
Контрнаступление продолжается с июня, ВСУ продвигаются по нескольким направлениям. Достаточно часто на Западе звучат мнения, что Украина движется слишком медленно, на что уже не раз отвечали украинские чиновники.
"Я думаю, что ни одна из сторон не способна достичь своих конечных задекларированных целей в ближайшее время. Это (война, – 24 Канал) не продлится несколько недель, это продлится, вероятно, долго. И важно, чтобы мы продолжали поддерживать украинцев в течение длительного времени ,
– подчеркнул Карел Реха.
Также он сказал, что Чехия предоставила достаточно много оружия для Украины и намерена продлить помощь. "У нас еще есть кое-что, в том числе тяжелая техника", – заинтриговал глава чешского генштаба.
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За цифрами стоят реальные, а не киношные потери
- До вторжения России в Украину в 2014 году и до начала полномасштабной войны в 2022 году большинство людей в Европе знали о войне разве что из фильмов. Там в зрелищных постановках крутые ребята побеждают плохих довольно быстро и с малыми потерями, а если умирают, то делают это красиво. На самом же деле очевидно, что война – это кровь, боль и потери каждый день, это невозможность спокойно спать и порой потеря смысла жизни после потери любимого человека, друга, ребенка или родителей. Критики украинского контрнаступления забывают об этом или не понимают, ведь именно Украина защищает сейчас Европу от зла.
- Президент Украины Владимир Зеленский также прибег к сравнению боевых действий с кинофильмом. По его словам, Запад ошибается, если считает контрнаступление кинолентой на полтора часа со счастливым концом. Украина обязательно победит, но победа – это не о счастье. Это о горечи потерь, к сожалению. Западные партнеры должны понимать, что эта война – общая, а победа Украины – гарантия безопасности для всех.
- Глава ГУР Кирилл Буданов также сказал, что мы воюем не для партнеров. Он прогнозирует, что война не продлится долго, потому что у россиян уже мало физических возможностей вести длительные боевые действия, но через полгода или семь месяцев война все еще будет. А через десять лет Россия захочет реванша.
- Впрочем, после окончания войны Украина обязательно снимет много фильмов и напишет много книг о настоящих, а не придуманных героях. У нас есть свои крутые ребята – это разведчики, пилоты, моряки, артиллеристы, инженеры, медики, волонтеры и все-все, кто ежедневно приближает победу.