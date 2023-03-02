У Залужного спрогнозировали, сколько еще будет продолжаться война в Украине

России можно нанести поражение на поле боя. Однако это может произойти несколько позже, чем ожидалось. У Главнокомандующего ВСУ спрогнозировали, сколько еще будет продолжаться война.

Война будет продолжаться еще не менее года. Об этом заявил главный советник главнокомандующего ВСУ генерал Виктор Назаров.

Кстати говоря Россияне продолжают штурм Бахмута, на оккупированные территории прибыла ФСБ, – Генштаб

В феврале 2022 года я уже предполагал, что конфликт продлится не менее года, а может быть, и больше. Сейчас, по моим оценкам, он продлится еще не менее года,

– сказал Назаров.

Украина сможет отвоевать территории

Советник объяснил, чтобы война закончилась, Украина должна победить Россию на поле боя. Учитывая размеры государства-агрессора и его ядерный потенциал, ему невозможно нанести полное поражение для безоговорочной капитуляции.

Однако Назаров подчеркнул – поражение на поле боя возможно. Вопрос состоит в отвоевании территорий на Азовском море и Крымском полуострове. Вернуть территории выйдет в рамках большого контрнаступления.

Генерал вспомнил о больших наступлениях в Харькове и Херсоне, где ВСУ разгромили много сил оккупантов и освободили большие территории.

Россия не готова к затяжной войне

Валерий Залужный пообещал 4-летнему мальчику, что мы вернем Мариуполь в 2023 году. Военный эксперт и генерал-лейтенант Игорь Романенко подчеркнул, что Главнокомандующий не бросает слова на ветер.

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов убежден, что Россия не готова к длительным боевым действиям. У нее достаточно ограниченные ресурсы. Кремль понимает это. Внутри России активно сеется раздор. Пока в Москве не могут однозначно определиться с тем, продолжать ли большую войну, развязанную в прошлом году.

В то же время, Кремль не может артикулировать, что проигрыш неизбежен, поскольку это может пошатнуть кресло под Путиным. По мнению Буданова, в течение ближайших трех месяцев будут наблюдаться активные действия на поле боя. От них будет зависеть течение событий дальше. Вот них будет зависеть течение событий дальше. Пока будет наблюдаться динамика в бою и со стороны ВСУ и от врага.