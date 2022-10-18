Как долго россияне могут "кошмарить" Украину дронами: прогноз Арестовича

Россия может атаковать Украину иранскими дронами-камикадзе еще в течение 2 – 3 месяцев. Вторая партия беспилотников, которую заказала страна-агрессор, будет значительно больше первой.

Россия получила первую партию дронов-камикадзе от Ирана – 300 штук. Об этом заявил советник Офиса Президента Алексей Арестович.

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Вместо этого вторая партия будет гораздо больше. Арестович напомнил, что президент Владимир Зеленский ранее сообщал, что Россия заказала у Ирана еще 2 400 дронов-камикадзе.

2 – 3 месяца россияне могут атаковать дронами

По мнению Арестовича, даже при использовании по 100 беспилотников в сутки Россия может активно атаковать Украину в течение месяца. Очевидно, что между атаками будут перерывы.

2 – 3 месяца они могут нас "кошмарить" в таком режиме, как сегодня, бегом. Неприятная история,

– отметил советник.

Он отметил, что Россия "нашла ключ" к противовоздушной обороне Украины, заставляя нас тратить большое количество ракет по дронам. Поэтому сейчас перед нами принципиально встал вопрос зенитной артиллерии.

Россияне атаковали дронами Киевщину

В Воздушном командовании "Центр" сообщили, что около 21:00 наши защитники уничтожили 8 таких дронов-камикадзе. Для этого применили разные средства.

Утром 17 октября оккупанты ударили дронами по дому в Шевченковском районе Киева. Атака унесла жизни четырех человек.

В столице и области в течение дня не раз звучала воздушная тревога. Последнюю объявили после 19:10 и она продолжалась до 00:50.

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