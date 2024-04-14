Более 350 целей: Израиль уточнил количество запущенных Ираном дронов и ракет

В ночь на 14 апреля Иран совершил массированную воздушную атаку на Израиль, запустив более 300 целей. Сейчас стало известно точное количество беспилотников и ракет, которые были запущены.

Напомним, что Тегеран выпустил по еврейскому государству почти 200 дронов. Правда, ни один из них не смог достичь цели. Как отметили в Тель-Авиве, все иранские БпЛА не только были сбиты – 99 процентов из них уничтожили за пределами израильского воздушного пространства.

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Сколько целей Иран запустил по Израилю

Согласно обнародованным данным ЦАХАЛ, Иран и его союзники минувшей ночью выпустили по Израилю около 350 дронов и ракет, 99% из которых были сбиты. Об этом сказал на брифинге пресс-атташе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

По словам Хагари, эти три с половиной сотни дронов-камикадзе, крылатых и баллистических ракет, а также простых реактивных снарядов несли около 60 тонн взрывчатки.

Он также вновь подчеркнул, что в процессе отражения удара было сбито 99% дронов и ракет. Пресс-служба израильской армии вечером выпустила сообщение, что противовоздушная оборона Израиля смогла уничтожить лишь несколько баллистических ракет, поскольку в этом стране помогли союзники.

Мы вместе отбили атаку Ирана. Это было впервые, чтобы такая коалиция совместно действовала против иранской угрозы,

– отметил Хагари.

Всего было перехвачено 170 беспилотников и 30 крылатых ракет, которые даже не пересекли воздушное пространство Израиля. Отмечается также о 120 баллистических ракет, часть из которых все же смогла попасть на территорию страны.

Страны-союзники помогли Израилю

Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция и Иордания помогли Израилю отразить ракетно-дронный удар Ирана. Пентагон заявил, что его силы перехватили "десятки ракет" и беспилотников, запущенных из Ирана, Ирака, Сирии и Йемена.

Вооруженные силы США сбили в частности несколько иранских беспилотников в провинциях на юге Сирии вблизи границы с Иорданией. Франция также участвовала в обороне Израиля, хотя у него нет точных данных о том, сбили ли французские самолеты любую из ракет, запущенных Ираном.

Великобритания сообщала, что при необходимости будет перехватывать любые воздушные атаки в радиусе действия миссий. Впоследствии стало известно, что британские военные самолеты сбили беспилотники, запущенные Ираном во время нападения на Израиль.