Реальное число значительно больше: ООН подтвердила гибель более 8 тысяч украинцев за год войны

В Организации Объединенных Наций было озвучено вероятное количество погибших и раненых граждан Украины за этот год. Однако очевидно, что реальная цифра жертв и пострадавших во время этой широкомасштабной войны в разы выше.

По данным ООН, за год начала большого вторжения по состоянию на февраль 2023 года погибло не менее 8 006 человек, а также 13 287 – было ранено. Комментарий по этому поводу дал Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

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"Эти цифры – только вершина айсберга"

Акцентируем, что в своем заявлении Фолькер Тюрк упомянул, в частности, о людях, погибших в период с 2014 по 2022 год. То есть о жертвах войны, которая была локализована только на Востоке Украины.

Эти цифры, которые мы публикуем сегодня, освещают потери и страдания, причиненные людям с момента начала вооруженного нападения России 24 февраля прошлого года; в страданиях я убедился своими глазами, когда посетил Украину в декабре,

– констатировал он.

В то же время, Верховный комиссар подчеркнул, что данные ООН – это только верхушка айсберга. По его словам, из-за нехватки электроэнергии и воды в зимние месяцы почти 18 миллионов человек остро нуждаются в гуманитарной помощи. А также еще около 14 миллионов человек покинули свои дома из-за войны.

Статистика ООН по поводу погибших на войне: смотрите инфографику

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