Уже даже не 40 миллионов: в ООН посчитали, сколько людей живет в Украине
Источник:Фонд народонаселения ООН
Население Украины после начала полномасштабного вторжения значительно уменьшилось. Российская агрессия унесла жизни сотни людей, многие украинцы также уехали из страны.
Следовательно, по состоянию на 2023 год в Украине проживает 36,7 миллиона человек. Такие подсчеты провели в Фонде народонаселения ООН.
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Сколько в среднем живут украинцы
В отчете Фонда отмечают, что в Украине проживают:
- 64,6% людей в возрасте от 15 до 64 лет;
- 20,2% людей старше 65 лет;
- 15,2% граждан в возрасте до 14 лет.
Кроме того, по данным ООН, в среднем женщина в Украине живет на 10 лет дольше мужчины – 78 лет и 68 лет соответственно.
Население Украины на 2023 год / Скриншот
Интересно, что общий коэффициент рождаемости в Украине является одним из самых маленьких за последние годы. Подразумевается, что среднее количество детей на одну женщину репродуктивного возраста составляет 2,19.
Где больше всего украинцев за границей
- В связи с полномасштабной войной в Украине миллионы людей вынуждены были покинуть свои дома и искать убежища и работу в других государствах.
- Миграция украинцев охватила разные регионы Европы, но основными направлениями, куда массово едут наши земляки, остаются Польша, Чехия, Словакия, Германия и Италия Также большое количество украинцев эмигрирует в Канаду и США.
- По состоянию на начало 2023 года за рубежом (кроме России и Беларуси) находилось почти 5 миллионов украинских беженцев.
- По данным ООН, статус временной защиты в странах Европы к 3 января 2023 получили около 4,9 миллиона граждан Украины. Это около 1% населения ЕС.