У Зеленского сказали, сколько денег надо Украине, чтобы паритетно воевать с Россией

Украина с осени 2023 года ждет, когда Конгресс США примет решение о выделении помощи. Однако за это время себестоимость войны изменилась. 61 миллиард - уже объективно не та сумма, которая достаточна для того, чтобы заставить Россию проиграть.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу сказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк. К слову, президент США Джо Байден сказал, что война в Украине приблизится к завершению, когда в Конгрессе вынесут на голосование законопроект о помощи.

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"Сегодня сумма совсем другая"

В 2024 году Россия потратит на войну 350 – 400 миллиардов долларов. Это прямые и косвенные ассигнования на войну. Соответственно Украина должна все-таки где-то более-менее быть в паритете.

Это может быть не 350, но 200 миллиардов должно быть. Понятно, говорится не только о Соединенных Штатах, это и наш бюджет, и бюджеты наших европейских партнеров. Но надо это балансировать,

– сказал советник председателя ОПУ.

На каждом этапе войны есть своя себестоимость: с учетом тех активов, которые использует Россия, тех возможностей, которые предоставляют России другие страны, перестройку на милитарную составляющую экономики в стране-агрессоре и тому подобное.

Год назад – это была одна сумма, сегодня она совсем другая,

– отметил Подоляк.

Конечно, в России тоже все в дефиците, есть проблемы с экономикой, но не такие, на которые все ожидали. Учитывая то, какие виды оружия использует страна-агрессор, Украина должна использовать совсем другое оружие, чем сейчас.

"Поэтому 61 миллиард – это было хорошо до декабря 2023 года", – добавил советник председателя ОПУ.

Помощь Украине важна для самих Соединенных Штатов

Очень сложно объяснять людям, что важно получить помощь именно тогда, когда ты должен ее получить. Потому что чем дальше, тем больше надо пересматривать математику и себестоимость войны.

61 миллиард – сегодня для Украины. А завтра, если все остановится в замороженном виде, ежегодно Соединенным Штатам надо будет выделять на новую систему безопасности 200 – 300 миллиардов. Это не учитывая бюджет Пентагона, где есть уже практически триллион долларов,

– отметил Подоляк.

Он отметил, что, что это не помощь Украине – это помощь самим Соединенным Штатам. Вряд ли они этого не понимают, имея соответствующий политический опыт, физиологический возраст и интеллектуальную подготовку. Вашингтон сегодня вкладывает в репутацию Соединенных Штатов.

"Посмотрите на то, что происходит с репутацией Соединенных Штатов, с концепцией глобального лидерства и международного права, которая должна утолять подобные "интересы" России",

– отметил советник председателя ОПУ.

Уже идет перестройка глобальной системы безопасности. Страны, которые заинтересованы в уничтожении системы сдерживания, ожидают, что Россия не проигрывает, потому что тогда можно будет поднимать ставки в тех или иных регионах. Если не будет Соединенных Штатов как репутационного лидера, то правил не будет и будет совсем другой мир. И война в Украине – это будет только маленькая составляющая того, что дальше будет происходить на глобальных рынках.

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