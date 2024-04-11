Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу сказав радник голови ОПУ Михайло Подоляк. До слова, президент США Джо Байден сказав, що війна в Україні наблизиться до завершення, коли у Конгресі винесуть на голосування законопроєкт про допомогу.

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"Сьогодні сума зовсім інша"

У 2024 році Росія витратить на війну 350 – 400 мільярдів доларів. Це прямі та опосередковані асигнування на війну. Відповідно Україна має все-таки десь більш-менш бути у паритеті.

Це може бути не 350, але 200 мільярдів має бути. Зрозуміло, мовиться не тільки про Сполучені Штати, це і наш бюджет, і бюджети наших європейських партнерів. Але треба це балансувати,

– мовив радник голови ОПУ.

На кожному етапі війни є своя собівартість: з урахуванням тих активів, які використовує Росія, тих спроможностей, які надають Росії інші країни, перебудову на мілітарну складову економіки в країні-агресорці тощо.

Рік тому – це була одна сума, сьогодні вона зовсім інша,

– зауважив Подоляк.

Звісно, в Росії теж все в дефіциті, є проблеми з економікою, але не такі, на які всі очікували. Зважаючи на те, які види зброї використовує країна-агресор, Україна має використовувати зовсім іншу зброю, ніж зараз.

"Тому 61 мільярд – це було добре до грудня 2023 року", – додав радник голови ОПУ.

Допомога Україні важлива для самих Сполучених Штатів

Дуже складно пояснювати людям, що важливо отримати допомогу саме тоді, коли ти маєш її отримати. Бо що далі, то більше треба переглядати математику та собівартість війни.

61 мільярд – сьогодні для України. А завтра, якщо все зупиниться в замороженому вигляді, щорічно Сполученим Штатам треба буде виділяти на нову систему безпеки 200 – 300 мільярдів. Це не враховуючи бюджет Пентагону, де є вже практично трильйон доларів,

– зазначив Подоляк.

Він наголосив на тому, що це не допомога Україні – це допомога самим Сполученим Штатам. Навряд чи вони цього не розуміють, маючи відповідний політичний досвід, фізіологічний вік та інтелектуальну підготовку. Вашингтон сьогодні вкладає в репутацію Сполучених Штатів.

"Погляньте на те, що відбувається з репутацією Сполучених Штатів, з концепцією глобального лідерства та міжнародного права, яка має вгамовувати подібні "інтереси" Росії",

– наголосив радник голови ОПУ.

Вже йде перебудова глобальної безпекової системи. Країни, які зацікавлені в знищенні системи стримування, очікують, що Росія не програє, бо тоді можна буде підіймати ставки в тих чи інших регіонах. Якщо не буде Сполучених Штатів як репутаційного лідера, то правил не буде і буде зовсім інший світ. І війна в Україні – це буде тільки маленька складова того, що далі відбуватиметься на глобальних ринках.

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