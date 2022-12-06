Сколько денег правительство выделило на войну за 9 месяцев
Более 1 триллиона гривен – столько украинское правительство выделило на финансирование армии и сектора безопасности за время войны. Куда направили средства – рассказали в правительстве.
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль на заседании правительства 6 декабря также отметил, что на следующий год в бюджете уже заложены необходимые средства для финансирования войск.
Внимание В США откровенно ответили, имеют ли достаточно вооружения для Украины
Обеспечение военных – приоритет
Премьер подчеркнул, что абсолютно все налоги, которые граждане Украины платят в бюджет, сейчас приоритетно направляют на обеспечение военных.
На оборонную сферу выделили больше всего средств за 10 лет
Вот как выглядит распределение средств:
- Всего за время войны на финансирование армии и сектора безопасности Украины правительство выделило 1 триллион 130 миллиардов гривен.
- На зарплаты защитникам было выделено 770 миллиардов гривен.
- На закупку, ремонт и модернизацию техники и вооружения – 176,2 миллиарда гривен. Это больше, чем за последние 10 лет вместе взятые.
Для понимания приведу одну важную цифру. Оружия и техники будут закуплены, модернизированы и отремонтированы на 300 миллиардов гривен,
– отметил Денис Шмигаль.
Шмигаль подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины – это щит, который сейчас защищает нашу землю от атак русской армии и наше небо от их террористических ракетных атак.Важно! 24 ноября Европарламент одобрил выделение Украине 18 миллиардов евро . Тогда его президент Роберта Мецола заявила, что эти деньги предоставят для того, чтобы Украина пережила войну и начала восстановление в 2023 году. Планировалось, что каждый месяц нашему государству будут выделять по 1,5 миллиарда евро. И хотя Венгрия блокирует выделение средств , в ЕС пообещали найти пути и оказать помощь Украине.