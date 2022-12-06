Сколько денег правительство выделило на войну за 9 месяцев

Более 1 триллиона гривен – столько украинское правительство выделило на финансирование армии и сектора безопасности за время войны. Куда направили средства – рассказали в правительстве.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль на заседании правительства 6 декабря также отметил, что на следующий год в бюджете уже заложены необходимые средства для финансирования войск.

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Обеспечение военных – приоритет

Премьер подчеркнул, что абсолютно все налоги, которые граждане Украины платят в бюджет, сейчас приоритетно направляют на обеспечение военных.

На оборонную сферу выделили больше всего средств за 10 лет

Вот как выглядит распределение средств:

Всего за время войны на финансирование армии и сектора безопасности Украины правительство выделило 1 триллион 130 миллиардов гривен.

На зарплаты защитникам было выделено 770 миллиардов гривен.

На закупку, ремонт и модернизацию техники и вооружения – 176,2 миллиарда гривен. Это больше, чем за последние 10 лет вместе взятые.

Для понимания приведу одну важную цифру. Оружия и техники будут закуплены, модернизированы и отремонтированы на 300 миллиардов гривен,

– отметил Денис Шмигаль.

Шмигаль подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины – это щит, который сейчас защищает нашу землю от атак русской армии и наше небо от их террористических ракетных атак.