Агрессия Путина "отвергла Россию на 30 лет назад", – The Times

Россия тратит ресурсы и силы на войну против Украины. Она утратила статус сверхдержавы.

Об этом со ссылкой на анонимных западных чиновников рассказали журналисты The Times. Отмечали, что российская экономика ослаблена настолько, что ее восстановление может занять до 30 лет.

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"В Украине погибли более 100 тысяч российских солдат, а Кремль потратил на войну четверть своего годового бюджета", – отметили в The Times.

Потратили запасы

По информации журналистов, украинские военные уничтожили половину российских танков. Кроме того, Кремль быстро потратил запасы ракет, боеприпасов и снарядов.

Один из высокопоставленных источников в британском правительстве сообщил The Times, что России может потребоваться от 20 до 30 лет, чтобы восстановить свою экономическую и военную мощь, – сказали в The Times.

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