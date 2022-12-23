Агрессия Путина "отвергла Россию на 30 лет назад", – The Times
Источник:The Times
Россия тратит ресурсы и силы на войну против Украины. Она утратила статус сверхдержавы.
Об этом со ссылкой на анонимных западных чиновников рассказали журналисты The Times. Отмечали, что российская экономика ослаблена настолько, что ее восстановление может занять до 30 лет.
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"В Украине погибли более 100 тысяч российских солдат, а Кремль потратил на войну четверть своего годового бюджета", – отметили в The Times.
Потратили запасы
По информации журналистов, украинские военные уничтожили половину российских танков. Кроме того, Кремль быстро потратил запасы ракет, боеприпасов и снарядов.
Один из высокопоставленных источников в британском правительстве сообщил The Times, что России может потребоваться от 20 до 30 лет, чтобы восстановить свою экономическую и военную мощь, – сказали в The Times.
Путин хочет увеличить армию: коротко
- Кремль заявил, что из-за "угрозы НАТО" должно увеличивать численность армии. По мнению британских разведчиков, Россия слишком поздно решила усовершенствовать войско.
- Владимир Путин 21 декабря получил планы по увеличению численности российской армии примерно на 30%. Согласно этому, войско оккупантов должно составлять 1,5 миллиона солдат.
- В разведке Великобритании отметили, что это свидетельствует о подготовке к продолжительной войне. Однако не знают, когда Путин сможет добиться такого числа и не понимают, как Россия найдет добровольцев для завершения такого "расширения".