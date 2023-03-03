Фонд Притулы назвал сумму донатов, собранных за год полномасштабной войны
С начала полномасштабного вторжения украинцы объединились как никогда для общей цели. Один из самых больших фондов в Украине — Благотворительный фонд Сергея Притулы за год собрал огромную сумму на нужды армии.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал основатель благотворительного фонда, волонтер Сергей Притула. Несмотря на то, что по всей Украине в Благотворительном фонде Притулы работает всего около сотни человек, они преданы своему делу и делают все возможное, чтобы приблизить победу.
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Притула сообщил, что фонд постоянно закрывает традиционные расходные потребности наших защитников. Только в январе 2023 года волонтеры законтрактовали около 700 дронов.
В общей сложности за предыдущий год мы отправили на передовую 4 тысячи 515 дронов, это без учета комплексов беспилотников,
– добавил Притула.
Над чем сейчас работает фонд
Фонд работает на нужды тактической медицины, закупает рации, уже перевалило за тысячу единиц транспортных средств, переданных на фронт.
Кроме того, волонтеры вместе с партнерами продолжают восстанавливать трофейную бронетехнику и передавать в подразделения, которые ее затрофеили.)
Мы сейчас перерабатываем 6 единиц МТ-ЛБ, из которых делаем бронированные медицинские и эвакуационные транспортные средства,
– сказал Притула.
Работа Благотворительного фонда Сергея Притулы: смотреть видео
Сколько денег собрал фонд за первый год полномасштабной войны
Учредитель благотворительного фонда сообщил, что с 24 февраля 2022 года по 24 февраля 2023 года общий бюджет сборов фонда составлял более 4 миллиардов 182 миллионов гривен.
Сумма невероятная, это то, что, честно говоря, иногда сжимает горло, потому что это показатель невероятной любви украинцев к своей армии. Это осознание того, что нашим защитникам крайне нужно подставлять плечо, там, где мы можем это делать и мы должны это делать обязательно,
– подчеркнул Притула.
Он также поблагодарил всех неравнодушных украинцев, волонтеров, военных атташе Украины при посольствах стран-партнеров, пограничников, таможенников, которые организовали все на самом высоком уровне оперативности для пересечения границы.
Работа фонда Притулы: главное
- Благотворительный фонд Сергея Притулы закупил 101 гусеничный броневик. Уже в начале марта в Украину прибыли первые 24 бронированные машины. Притула подчеркнул, что впервые наша армия получает столь крупную партию бронетехники не по линии международной помощи, а благодаря донатам сотен тысяч украинцев.
- После массированного обстрела Украины 10 октября 2022 года Сергей Притула и Сергей Стерненко объявили сбор "на месть". Разъяренные украинцы за сутки собрали 352 миллиона гривен (9,6 миллиона долларов США). Всего в тот день зафиксировано почти миллион трансакций.
- В январе Благотворительный фонд Сергея Притулы и Сергей Стерненко закупили дроны трех типов. Всего было закуплено 142 дрона и среди них 50, которые могут летать до 800 километров.