Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він звернув увагу на епідемію в Україні та назвав скільки парламентарів зараз хворіють.

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Стефанчук: Закликаю вакцинуватись

Стефанчук закликав Апарат Парламенту перейти до режиму роботи, який би "дав можливість забезпечити життя і здоров'я працівників Апарату". Вочевидь мовиться про дистанційну роботу.

Водночас Голова Верховної Ради України закликав нардепів проходити тестування та вакцинуватись для того, щоби запобігти поширенню захворювання серед народних обранців.

Наразі на COVID-19 хворіють 11 народних депутатів та 34 працівники Апарату Верховної Ради України,
– пояснив він.

Також Стефанчук нагадав, що щепитись можна у Центрі вакцинації у готелі "Національний". Він закликав нардепів, помічників-консультантів, працівників Апарату Парламенту на необхідності носити маски в усіх приміщеннях парламенту.

"На жаль, на новорічні свята мав можливість відчути особисто дію цієї хвороби, тому закликаю вас усіх вакцинуватися, берегти себе й дотримуватися дистанції", – сказав Стефанчук.

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