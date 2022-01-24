Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він звернув увагу на епідемію в Україні та назвав скільки парламентарів зараз хворіють.

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Стефанчук: Закликаю вакцинуватись

Стефанчук закликав Апарат Парламенту перейти до режиму роботи, який би "дав можливість забезпечити життя і здоров'я працівників Апарату". Вочевидь мовиться про дистанційну роботу.

Зауважте! Раніше спікер Ради виступав за те, щоб нардепи голосували дистанційно. До парламенту мають подати відповідний проєкт закону.

Водночас Голова Верховної Ради України закликав нардепів проходити тестування та вакцинуватись для того, щоби запобігти поширенню захворювання серед народних обранців.

Наразі на COVID-19 хворіють 11 народних депутатів та 34 працівники Апарату Верховної Ради України,

– пояснив він.

Також Стефанчук нагадав, що щепитись можна у Центрі вакцинації у готелі "Національний". Він закликав нардепів, помічників-консультантів, працівників Апарату Парламенту на необхідності носити маски в усіх приміщеннях парламенту.

"На жаль, на новорічні свята мав можливість відчути особисто дію цієї хвороби, тому закликаю вас усіх вакцинуватися, берегти себе й дотримуватися дистанції", – сказав Стефанчук.

Коронавірус в Україні: останні новини

Новий штам коронавірусу Омікрон зафіксували у 17 регіонах України. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Через новий спалах коронавірусу в Івано-Франківській області вже посилили карантинні обмеження. З 24 січня там діють правила червоної зони.

Коли ситуація з COVID-19 у Києві досягне показників червоної зони, у місті посилять карантин. У громадському транспорті тоді запровадять режим спецперепусток.

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