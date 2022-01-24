Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він звернув увагу на епідемію в Україні та назвав скільки парламентарів зараз хворіють.
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Стефанчук: Закликаю вакцинуватись
Стефанчук закликав Апарат Парламенту перейти до режиму роботи, який би "дав можливість забезпечити життя і здоров'я працівників Апарату". Вочевидь мовиться про дистанційну роботу.
Водночас Голова Верховної Ради України закликав нардепів проходити тестування та вакцинуватись для того, щоби запобігти поширенню захворювання серед народних обранців.
Наразі на COVID-19 хворіють 11 народних депутатів та 34 працівники Апарату Верховної Ради України,
– пояснив він.
Також Стефанчук нагадав, що щепитись можна у Центрі вакцинації у готелі "Національний". Він закликав нардепів, помічників-консультантів, працівників Апарату Парламенту на необхідності носити маски в усіх приміщеннях парламенту.
"На жаль, на новорічні свята мав можливість відчути особисто дію цієї хвороби, тому закликаю вас усіх вакцинуватися, берегти себе й дотримуватися дистанції", – сказав Стефанчук.
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