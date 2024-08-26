Вероятно, будет не одна атака, – Свитан объяснил, чего ждать в ближайшие дни

Россия утром 26 августа осуществила самую массированную атаку по Украине. Российские войска запустили 236 средств воздушного нападения, из которых 201 было сбито.

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан сказал 24 Каналу, сколько времени нужно оккупантам для подготовки нового массированного обстрела.

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Подготовка к новой атаке пройдет быстро

По мнению военного эксперта в ближайшие дни страна-агрессор может осуществить еще одну ракетно-дронную атаку. Для подготовки россиянам понадобится от 5 до 7 дней.

Вероятно, будет не одна атака. Через несколько дней россияне могут снова "пройтись" по энергосистеме,

– отметил Свитан.

Привлечены были все системы противовоздушной обороны, благодаря чему часть воздушных целей была уничтожена. Включились в работу радиотехнические и зенитно-ракетные войска, авиация, мобильные группы. Отметим, что во время сегодняшней атаки сбито 201 воздушную цель – 102 ракеты и 99 ударных БпЛА.

Одной из целей россиян была Киевская ГЭС. По мнению военного эксперта, удары по гидроэлектростанциям будут продолжаться. Однако россияне понимают, что плотину ракетами нельзя уничтожить.

По данным ГСЧС, Россия убила 7 украинцев, 2 из которых – умерли в больнице. Известно также пока о 47 пострадавших.