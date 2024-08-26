​​Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан сказав 24 Каналу, скільки часу потрібного окупантам для підготовки нового масованого обстрілу.

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Підготовка до нової атаки пройде швидко

На думку військового експерта найближчими днями країна-агресор може здійснити ще одну ракетно-дронову атаку. Для підготовки росіянам знадобиться від 5 до 7 днів.

Ймовірно, буде не одна атака. Через кілька днів росіяни можуть знову "пройтися" по енергосистемі,

– зазначив Світан.

Залучені були усіх системи протиповітряної оборони, завдяки чому частина повітряних цілей була знищена. Включилися у роботу радіотехнічні та зенітно-ракетні війська, авіація, мобільні групи. Зазначимо, що під час сьогоднішньої атаки збито 201 повітряну ціль – 102 ракети та 99 ударних БпЛА.

Однією з цілей росіян була Київська ГЕС. На думку військового експерта, удари по гідроелектростанціях продовжуватимуться. Однак росіяни розуміють, що греблю ракетами не можна знищити.

За даними ДСНС, Росія вбила 7 українців, 2 з яких – померли у лікарні. Відомо також наразі про 47 постраждалих.