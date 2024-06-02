Ночью Россия атаковала 25 "Шахедами" и ракетами: сколько удалось уничтожить

2 июня 2024, 07:37
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Командование Воздушных Сил

Российские войска атаковали Украину дронами и ракетами в ночь на 2 июня. Большинство вражеских целей удалось уничтожить.

Россияне запустили "Искандер-К"

О результативности работы противовоздушной обороны этой ночью отчитался командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук. Враг направил на Харьков скоростное средство поражения.

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В ночь на 2 июня российские оккупанты атаковали Украину:

  • крылатой ракетой "Искандер-К" из Крыма в направлении Харьковской области;
  • зенитной управляемой ракетой С-300 из оккупированной Донецкой области;
  • и 25-ю ударными БпЛА типа "Шахед-131/136" с мыса Чауда (Крым), районов Ейск и Приморско-Ахтарск (Россия).

"Отражали удар истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины, привлекались средства радиоэлектронной борьбы", – говорится в сообщении.

24 из 25 дронов уничтожены

По данным ВС, в течение ночи защитниками неба сбито 24 "Шахеда". Цели уничтожали в пределах Николаевской, Одесской, Херсонской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой областей.

Заметим, что по состоянию на 7:30 воздушная тревога все еще продолжается.


Сколько дронов и ракет сбила ПВО ночью / Инфографика ПС

Тревога в Украине: актуально

  • Россияне запустили "Шахеды" в направлении Украины еще ночью. В нескольких областях объявили воздушную тревогу.
  • По состоянию на утро 2 июня тревога из-за "Шахедов" продолжается в Винницкой, Житомирской и Киевской областях. По информации мониторинговых пабликов, там еще кружит пара дронов.
Автор: Анастасія Лукашевська