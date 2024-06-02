Ночью Россия атаковала 25 "Шахедами" и ракетами: сколько удалось уничтожить

Российские войска атаковали Украину дронами и ракетами в ночь на 2 июня. Большинство вражеских целей удалось уничтожить.

Россияне запустили "Искандер-К"

О результативности работы противовоздушной обороны этой ночью отчитался командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук. Враг направил на Харьков скоростное средство поражения.

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В ночь на 2 июня российские оккупанты атаковали Украину:

крылатой ракетой "Искандер-К" из Крыма в направлении Харьковской области;

зенитной управляемой ракетой С-300 из оккупированной Донецкой области;

и 25-ю ударными БпЛА типа "Шахед-131/136" с мыса Чауда (Крым), районов Ейск и Приморско-Ахтарск (Россия).

"Отражали удар истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины, привлекались средства радиоэлектронной борьбы", – говорится в сообщении.

24 из 25 дронов уничтожены

По данным ВС, в течение ночи защитниками неба сбито 24 "Шахеда". Цели уничтожали в пределах Николаевской, Одесской, Херсонской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой областей.

Заметим, что по состоянию на 7:30 воздушная тревога все еще продолжается.



Сколько дронов и ракет сбила ПВО ночью / Инфографика ПС

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