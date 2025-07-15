В Агентстве оборонных закупок назвали, сколько дронов производит Украина ежегодно
- Производственная способность Украины относительно FPV-дронов составляет от 8 до 10 миллионов единиц в год, а государство планирует выкупить в 2025 году от 4 до 4,5 миллиона из-за ограниченности финансовых ресурсов.
- Недозагруженность производства в 5 миллионов единиц требует дополнительных 100 миллиардов гривен, но это лишь часть необходимого финансирования для обеспечения потребностей фронта.
Общая производственная способность Украины относительно FPV-дронов составляет ориентировочно от 8 до 10 миллионов изделий в год. В 2025 году планируют выкупить ориентировочно от 4 до 4,5 миллиона беспилотников.
Все будет зависеть от наличия финансового ресурса. Это 24 Каналу отметил директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов.
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"Общая производственная способность наших производителей, если говорить о FPV-дронах, составляет ориентировочно от 8 до 10 миллионов изделий в год. Это то, что декларирует сама отрасль. Мы как государство в этом году планируем выкупить от 4 до 4,5 миллиона дронов. Это будет зависеть от наличия финансового ресурса. На остальные у нас нет финансового ресурса как у государства", – объяснил он.
У производителей есть дополнительная способность. Неизвестно, как она будет загружена. Например, или международные партнеры Украины профинансируют это производство, в частности, через датскую модель, или это будет открытый экспорт. Вероятно, это будет понятно во втором полугодии 2025 года.
Если взять FPV-дрон, посчитать его по 20 тысяч гривен за единицу, то эта недозагруженность в 5 миллионов изделий с тем, что есть способность на рынке, означает, что нужно дополнительно 100 миллиардов гривен только по этой номенклатуре. А это не единственная номенклатура, которая является дефицитной,
– сказал Жумадилов.
Все то, в чем нуждается фронт, не обеспечивается из-за нехватки финансового ресурса. Когда появляются средства, то распределяются по приоритетам. Однако не так, что есть какая-то одна категория, которая на 100% полностью финансируется.
Напомним, директор Агентства оборонных закупок рассказал, что уже продолжаются контракты по производству дронов-перехватчиков. На сегодня было законтрактовано три компании, которые производят такие перехватчики. Это украинские компании и одна американская.