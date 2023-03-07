Россия "погрязла" в Украине, – польский министр обороны спрогнозировал, сколько будет продолжаться война

Россия "погрязла" в Украине, как это было раньше в Чечне и Афганистане. Однако война должна завершиться победой ВСУ.

Об этом заявил Министр обороны Польши Мариуш Блащак. Он спрогнозировал, сколько еще может продолжаться война.

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Победа Украины – единственный справедливый вариант

Блащак подчеркнул, что государство-агрессор "погрязло" в войне против нашего государства, как это было раньше в Чечне и Афганистане. Так сколько еще может продолжаться война, – трудный вопрос, добавил министр.

"Исходя из масштабов сил и средств и того, как сейчас ведутся боевые действия в Украине, я боюсь, что этот вопрос скорее месяцев, чем недель. Россия погрязла в Украине — как раньше в Чечне и Афганистане, — и в то же время выйти из войны сейчас означало бы признать ошибку Кремля и необходимость бороться с последствиями этого варварского нападения", – отметил Блащак.

Однако польский министр уверен в победе нашего государства.

Я верю, что решительное и мужественное сопротивление украинцев, борющихся за свободу своей страны, в сочетании с помощью всего свободного мира, приведет к счастливому концу этой войны: к победе Украины, потому что это единственный справедливый вариант,

– подчеркнул Блащак.

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Что тормозит победу Украины

Во время совместной пресс-конференции с президентом Латвии во Львове 3 марта Владимир Зеленский назвал одну из главных причин, которая тормозит победу Украины.

Глава государства отметил, что Россия до сих пор может производить оружие. Кроме того, есть страны, в частности, в Евросоюзе, которые "не готовы действовать мощно". Они находят в санкционных шагах компромиссы для государства-агрессора. Зеленский отметил, что это делает невозможным скорую победу над Россией.

Президент подчеркнул, что наше государство и партнеры должны сделать все для того, чтобы не дать оккупантам возможность производить количество оружия, с которым они к нам приходят.